【共同リリース】北星学園大学・北星学園大学短期大学部と札幌学院大学が11月29日「第3回あつべつフェアトレードまつり ―スマホでは伝えきれない冬のぬくもり―」を開催
北星学園大学・北星学園大学短期大学部（北海道札幌市、学長：中村和彦）ならびに札幌学院大学（北海道江別市、学長：菅原秀二）は11月29日（土）、新さっぽろサンピアザ光の広場（札幌市厚別区）において、第3回「あつべつフェアトレードまつり ―スマホでは伝えきれない冬のぬくもり―」を開催する。当日は、フェアトレードコーヒーの試飲やフェアトレード商品の紹介・販売、スタンプラリー、パネル展示などさまざまな企画を実施。フェアトレードに親しみ、楽しみながら、その多様な意義を知ってもらうことを目指す。入場無料。
北星学園大学・北星学園大学短期大学部と札幌学院大学はともに札幌市厚別区にキャンパスを置き、2019年に国内2番目のフェアトレード大学として同時認定されている。
両大学のフェアトレードサークルは、フェアトレードを通じた厚別区の地域づくりの振興と、より多くの世代の参加を得て、フェアトレードの普及を図るイベントを協働で企画。2023年5月に第1回を開催し、好評を博した。
このたび、第3回「あつべつフェアトレードまつり」を開催。「スマホでは伝えきれない冬のぬくもり」として、当日は会場内でスタンプラリーを実施。フェアトレードに関するいくつかの簡単なクイズに挑戦してスタンプを獲得し、参加者には景品が贈られる。また、フェアトレードコーヒーを味わうことのできるコーナーや、フェアトレード材料を使ったストラップづくりの体験コーナーを開設。コーヒーの試飲や簡単な作業を通じてフェアトレードを体験できる機会を設ける。
そのほか、市内の専門店の協力を得た多様なフェアトレード商品の紹介・販売や、札幌市国際部、フェアトレードタウンさっぽろ戦略会議のパネル展示を行う。
フェアトレードは"SDGsのメッセンジャー"ともいわれており、SDGsの17目標すべてに関わり、社会・経済・環境のすべての面で持続可能な地球社会と地域社会を創ることに貢献している。
このイベントは、多くの市民・企業の協力を得て行われる。一人ひとりの力は小さくても、フェアトレードを通じて持続可能な地球社会と地域社会を創りあげていく力を持っていることを、厚別区から発信していく。
■第3回「あつべつフェアトレードまつり ―スマホでは伝えきれない冬のぬくもり―」
【日 時】
11月29日(土） 10：00〜18：00
【会 場】
新さっぽろ サンピアザ 1F 光の広場 （札幌市厚別区厚別中央2条5丁目）
【入場料】
無料
【主 催】
札幌学院大学、北星学園大学・北星学園大学短期大学部
【協 力】
株式会社札幌副都心開発公社、一般社団法人新さっぽろエリアマネジメント、フェアトレードタウンさっぽろ戦略会議、フェアトレード北海道
【後 援】
札幌市・札幌市教育委員会
●国際協力団体「北星フェアトレード」Facebook
https://www.facebook.com/hokuseifairtrade
▼イベントに関する問い合わせ先
札幌学院大学
国際交流課 佐藤（〒069-8555 北海道江別市文京台11番地）
経済経営学部 橋長（〒004-8666 北海道札幌市厚別区厚別中央1条5丁目1-1）
TEL：011-386-8111
▼各大学の取り組みについての問い合わせ先
・北星学園大学・北星学園大学短期大学部
TEL：011-891-2731
〒004-8631 北海道札幌市厚別区大谷地西2丁目3番1号
社会連携課
Mail：renkei@hokusei.ac.jp
経済学部 萱野
Mail：kayano@hokusei.ac.jp
・札幌学院大学
TEL：011-386-8111
国際交流課 佐藤（〒069-8555 北海道江別市文京台11番地）
経済経営学部 橋長（〒004-8666 北海道札幌市厚別区厚別中央1条5丁目1-1）
