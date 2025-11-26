どこからでも学べる！厚生労働省指定「実務者研修教員講習会」通信コース、来春修了の受講生募集を開始
医療・介護・福祉の専門職向け教育を提供する一般社団法人知識環境研究会（所在地：東京都千代田区、代表：神山資将）は、「実務者研修教員講習会」（厚生労働省指定講習会）を2026年春に修了する受講生の募集を開始しました。
一般社団法人知識環境研究会の主催する同講習会は、通信制で全国どこからでも学びやすく、仕事や生活と両立しやすいことが特徴です。修了後は厚生労働省に届け出た公的な資格として履歴書等にも記載することができ、生涯を通じたキャリアアップに役立ちます。
【募集概要】
名称：「実務者研修教員講習会」（厚生労働省指定講習会）
対象：ケアに関する教育方法に関心のある方
受講料：56,000円（郵送コース）または52,920円（デジタルコース）から選択可能
2026年春期修了生の申込期間：2025年11月23日～2026年2月14日
申込方法：公式サイト（https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/）より受付
■本件に関するお問合せ先
一般社団法人知識環境研究会「実務者研修教員講習会」事務局
〒101-0044東京都千代田区鍛冶町2-11-22
TEL：03（3252）2472
FAX：03（6779）4703
Email：info@ackk.or.jp
URL：https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/
