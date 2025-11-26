高速化×低遅延×省電力──CAGR16.4％成長のPCI Express（PCIe）スイッチ市場が描く次世代データセンターの姿
PCI Express（PCIe）スイッチは、現代のコンピューティングシステムにおいて、データ転送の基盤を支える核心技術である。この技術は、高速シリアル通信を実現する点対点デュアルチャネル構造を採用し、従来の共有バス方式とは異なり、各接続デバイスに専用の帯域幅を割り当てることで、効率的なデータフローを実現する。物理的特性として、高周波信号処理に優れ、低遅延かつ高信頼性の伝送を可能にする半導体素材を基盤としている。化学的側面では、シリコンを主体とした材料技術が進化し、微細化プロセスにより電力消費の最適化と熱放散性能が向上している。モジュール性が高く、システム設計における柔軟な拡張を可能にし、複数のデバイス間でのシームレスな接続を実現する。
反応性の面では、リアルタイムでの電源管理やエラーレポート機能を内蔵し、システム全体の安定性を高める。安全性では、エンドツーエンドの信頼性のある伝送をサポートし、熱挿抜やサービス品質（QOS）の管理を通じて、障害発生時のリスクを低減する。環境調和性では、低電力消費設計が進み、省エネルギー基準への適合が注目される。これらの特性が、データセンターやAIシステムなど、高負荷環境での需要拡大を後押ししている。
PCIeスイッチは、半導体産業を中心に、自動車、医療、建材など多様な産業と深く結びつき、社会のデジタル化を加速する役割を果たしている。電子産業では、クラウドコンピューティングやエッジデバイスにおいて、高速データ転送を必要とするAIチップやGPUとの連携が不可欠である。自動車産業では、自動運転技術の進展に伴い、車載センサーや制御ユニット間のリアルタイム通信を支える基盤として、PCIeスイッチの信頼性が重視される。医療産業では、高精細画像処理や遠隔診断システムにおいて、大量のデータを確実に伝送する必要性から、その導入が拡大している。
用途拡張性は極めて高く、IoTや5G通信の普及により、産業機器から民生品まで幅広い領域で需要が生まれている。社会課題との接点では、データ爆発時代における情報処理の効率化や、持続可能な社会構築に向けた省資源化の流れに対応する。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界PCI Expressスイッチ市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/54113/pci-express-switches）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが16.4%で、2031年までにグローバルPCI Expressスイッチ市場規模は49.98億米ドルに達すると予測されている。
図. PCI Expressスイッチ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335204&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335204&id=bodyimage2】
図. 世界のPCI Expressスイッチ市場におけるトップ7企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、PCI Expressスイッチの世界的な主要製造業者には、Broadcom、Astera Labs、Microchipなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約85.0%の市場シェアを持っていた。
PCIeスイッチ市場は、高い技術障壁と集中した競争構造が特徴である。競争優位性の要素としては、性能面での高速化と低遅延性、コスト効率の良さ、調達安定性、そして信頼性が鍵を握る。性能では、データ転送速度の向上が絶えず追求され、最新のPCIe規格に対応するチップが市場をリードする。コスト面では、量産効果による価格競争が進む一方、高付加価値製品では性能対費用のバランスが重要視される。調達安定性では、サプライチェーンの強靭性が求められ、地政学的リスクを考慮した調達戦略が差別化要因となる。技術障壁は高く、特許や設計ノウハウが参入障壁として機能し、既存大手企業の優位性を固めている。
