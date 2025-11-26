実りの季節を味わう、秋冬限定メニュー 「GREEN TIME」 「 THE MEAT DUTCH」「MID TREE」から登場。贅沢トリュフの香りと深いコクを一皿に。

■実りの季節を贅沢に ～秋冬限定シーズナルメニューが登場～

株式会社そら

千葉県産の新鮮野菜と、こだわり卵のドレスオムライスが人気の「GREEN TIME」、

農園ビュッフェやスモア体験など、家族で楽しめる「THE MEAT DUTCH」、

肉汁溢れるハンバーグと自家製パンケーキが魅力の「MID TREE」。

この秋、千葉エリアのカフェ・レストラン3店舗から、旬の恵みを贅沢に楽しむ期間限定メニューをお届けします。

■親しまれた味を、芳醇な秋の装いに

01｜トリュフ香る、オムライス

ふわとろの卵に包まれたご飯に、トリュフが香る照り焼きソースをまとわせた一皿。

なめらかな卵の口どけと、トリュフの香り・満足感の調和が生む上質な余韻をお楽しみいただけます。

また、店舗ごとに “ドレス” や “タンポポ” など卵の仕立てが異なるのも、この一品ならではの魅力です。

02｜トリュフシャンピニオン 照り焼きソースハンバーグ★「THE MEAT DUTCH」「MID TREE」限定

トリュフの芳香がふわりと広がり、濃厚な旨みを包み込むひと口。

照り焼きソースの深いコクが重なり合い、ハンバーグの味わいを一層引き立てます。

香ばしく焼き上げたハンバーグに、旨みを蓄えたきのこをたっぷり合わせた、秋冬ならではの特別仕立てです。

■「THE MEAT DUTCH」「GREEN TIME」では、秋の実りを楽しむ 前菜メニューの数々も

03｜厚切りブリと赤大根のレアなぶり大根

脂ののった厚切りブリをレアに仕上げ、赤大根と合わせて軽やかに。定番の “ぶり大根” をモダンにアレンジ。

04｜平茸のロースト スパイスバターソース

肉厚なヒラタケを香ばしくローストし、スパイスがふわりと香るバターソースで仕上げました。シンプルながら旨みが濃く、秋の恵みをダイレクトに味わえる前菜です。

05｜甘エビとさつまいものフリット

甘エビの濃厚な旨みと、さつまいものほっくり感が相性抜群。軽やかな衣の食感がくせになる、お酒もすすむ一品です。

06｜焼き林檎とカブのピクルス

やさしい甘みの焼き林檎と、みずみずしいカブを合わせた爽やかなピクルス。食事のスタートにぴったりな、香り豊かな小皿です。

07｜柿とクリームチーズ 生ハムのブルスケッタ

熟した柿の優しい甘みとクリームチーズのコク、生ハムの塩気が好バランス。ワインとの相性も抜群です。

★THE MEAT DUTCH限定

▪期間：11月3日（月）～ 12月15日（月）

※食材の仕入れ状況により、一部メニューが変更となる場合がございます。

※料金は店舗ごとに異なります。詳しくは各店のメニューをご確認ください。

実りの季節ならではの旨みが、ひと口ごとにそっと温かさを届けるラインナップ。

移ろう季節を味わうひとときに、心地よい余韻を添えるメニューをお楽しみください。

■店舗情報

FARMER’S KITCHEN GREEN TIME アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張店

所在地 ：千葉県千葉市美浜区ひび野 2-3 アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張 1F

電話番号：043-305-5565

営業時間：11：00 ~ 24：00 ※日曜日のみ11：00 ~ 23：00

食べログ：https://tabelog.com/chiba/A1201/A120102/12040545/

THE MEAT DUTCH 柏の葉キャンパス店

所在地 ：千葉県柏市若柴 227-7-142 街区 KASHIWANOHA T-SITE C棟

電話番号：04-7197-7142

営業時間：11：00 ~ 22：00

公式HP：https://the-meat-dutch.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251126_aw(https://the-meat-dutch.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251126_aw)

ハンバーグとパンケーキのお店 MID TREE プレナ幕張店

所在地 ：千葉県千葉市美浜区ひび野 2-4 プレナ幕張 2階

電話番号：043-306-6580

営業時間：11：00 ~ 22：00 ※土日祝日は11：00 ~ 23：00

公式HP：https://midtree.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251126_aw(https://midtree.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251126_aw)

【会社概要】

会社名： 株式会社そら

所在地： 東京都渋谷区神宮前6-23-2 第25SYビル9F

代表者： 都築 学

URL： https://www.sola-japan.co.jp

事業内容：飲食事業 レストランホテル事業 スポーツストレッチ事業 海外事業 コンサルティング事業 カーセールス事業 シェアハウス&シェアオフィス事業 トレーニング事業 フェイシャルエステ事業