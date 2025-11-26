実りの季節を味わう、秋冬限定メニュー 「GREEN TIME」 「 THE MEAT DUTCH」「MID TREE」から登場。贅沢トリュフの香りと深いコクを一皿に。
■実りの季節を贅沢に ～秋冬限定シーズナルメニューが登場～
千葉県産の新鮮野菜と、こだわり卵のドレスオムライスが人気の「GREEN TIME」、
農園ビュッフェやスモア体験など、家族で楽しめる「THE MEAT DUTCH」、
肉汁溢れるハンバーグと自家製パンケーキが魅力の「MID TREE」。
この秋、千葉エリアのカフェ・レストラン3店舗から、旬の恵みを贅沢に楽しむ期間限定メニューをお届けします。
■親しまれた味を、芳醇な秋の装いに
01｜トリュフ香る、オムライス
ふわとろの卵に包まれたご飯に、トリュフが香る照り焼きソースをまとわせた一皿。
なめらかな卵の口どけと、トリュフの香り・満足感の調和が生む上質な余韻をお楽しみいただけます。
また、店舗ごとに “ドレス” や “タンポポ” など卵の仕立てが異なるのも、この一品ならではの魅力です。
02｜トリュフシャンピニオン 照り焼きソースハンバーグ
★「THE MEAT DUTCH」「MID TREE」限定
トリュフの芳香がふわりと広がり、濃厚な旨みを包み込むひと口。
照り焼きソースの深いコクが重なり合い、ハンバーグの味わいを一層引き立てます。
香ばしく焼き上げたハンバーグに、旨みを蓄えたきのこをたっぷり合わせた、秋冬ならではの特別仕立てです。
■「THE MEAT DUTCH」「GREEN TIME」では、秋の実りを楽しむ 前菜メニューの数々も
03｜厚切りブリと赤大根のレアなぶり大根
脂ののった厚切りブリをレアに仕上げ、赤大根と合わせて軽やかに。定番の “ぶり大根” をモダンにアレンジ。
04｜平茸のロースト スパイスバターソース
肉厚なヒラタケを香ばしくローストし、スパイスがふわりと香るバターソースで仕上げました。シンプルながら旨みが濃く、秋の恵みをダイレクトに味わえる前菜です。
05｜甘エビとさつまいものフリット
甘エビの濃厚な旨みと、さつまいものほっくり感が相性抜群。軽やかな衣の食感がくせになる、お酒もすすむ一品です。
06｜焼き林檎とカブのピクルス
やさしい甘みの焼き林檎と、みずみずしいカブを合わせた爽やかなピクルス。食事のスタートにぴったりな、香り豊かな小皿です。
07｜柿とクリームチーズ 生ハムのブルスケッタ
熟した柿の優しい甘みとクリームチーズのコク、生ハムの塩気が好バランス。ワインとの相性も抜群です。
★THE MEAT DUTCH限定
▪期間：11月3日（月）～ 12月15日（月）
※食材の仕入れ状況により、一部メニューが変更となる場合がございます。
※料金は店舗ごとに異なります。詳しくは各店のメニューをご確認ください。
実りの季節ならではの旨みが、ひと口ごとにそっと温かさを届けるラインナップ。
移ろう季節を味わうひとときに、心地よい余韻を添えるメニューをお楽しみください。
■店舗情報
FARMER’S KITCHEN GREEN TIME アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張店
所在地 ：千葉県千葉市美浜区ひび野 2-3 アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張 1F
電話番号：043-305-5565
営業時間：11：00 ~ 24：00 ※日曜日のみ11：00 ~ 23：00
食べログ：https://tabelog.com/chiba/A1201/A120102/12040545/
THE MEAT DUTCH 柏の葉キャンパス店
所在地 ：千葉県柏市若柴 227-7-142 街区 KASHIWANOHA T-SITE C棟
電話番号：04-7197-7142
営業時間：11：00 ~ 22：00
公式HP：https://the-meat-dutch.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251126_aw(https://the-meat-dutch.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251126_aw)
ハンバーグとパンケーキのお店 MID TREE プレナ幕張店
所在地 ：千葉県千葉市美浜区ひび野 2-4 プレナ幕張 2階
電話番号：043-306-6580
営業時間：11：00 ~ 22：00 ※土日祝日は11：00 ~ 23：00
公式HP：https://midtree.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251126_aw(https://midtree.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251126_aw)
【会社概要】
会社名： 株式会社そら
所在地： 東京都渋谷区神宮前6-23-2 第25SYビル9F
代表者： 都築 学
URL： https://www.sola-japan.co.jp
事業内容：飲食事業 レストランホテル事業 スポーツストレッチ事業 海外事業 コンサルティング事業 カーセールス事業 シェアハウス&シェアオフィス事業 トレーニング事業 フェイシャルエステ事業