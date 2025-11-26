『18TRIP』のトレーディング Botania ゆらゆらアクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『18TRIP』の商品の受注を11月26日(水)より開始いたしました。

▼トレーディング Botania ゆらゆらアクリルスタンド ver.A

西園 練牙、大黒 可不可、叢雲 添、神名 雪風、鹿 礼光、五十竹 あく太、衣川 季肋、斜木 七基、輝矢 宗氏、久楽間 潮のイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、ゆらゆら動くアクリルスタンドに仕上げました。

ゆらゆらと揺れるデザインです。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Botaniaシリーズ」は、キャラクターイラストをボタニカルデザインに溶け込むように繊細なタッチで描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \8,800(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）72×69mm 台座：（約）33×20mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Botania ゆらゆらアクリルスタンド ver.B

北片 來人、畔川 幾成、夏焼 千弥、木ノ内 太緒、百目鬼 潜、蜂乃屋 凪、白光 糖衣、白光 琉衣、棗 夜鷹、夜半 子タろのイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、ゆらゆら動くアクリルスタンドに仕上げました。

ゆらゆらと揺れるデザインです。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \8,800(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）72×69mm 台座：（約）33×20mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Botania B8硬質ケース ver.A

西園 練牙、大黒 可不可、叢雲 添、神名 雪風、鹿 礼光、五十竹 あく太、衣川 季肋、斜木 七基、輝矢 宗氏、久楽間 潮のイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、ケースに仕上げました。

B8サイズ以内のイラストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。

あなたの日常に新たな彩りをお加えください。

▽仕様

価格 ：単品 \660(税込), BOX \6,600(税込)

種類 ：全10種

サイズ：外寸：（約）10×7cm 内寸：（約）9.4×6.7cm （B8サイズ）

素材 ：硬質PVC

▼トレーディング Botania B8硬質ケース ver.B

北片 來人、畔川 幾成、夏焼 千弥、木ノ内 太緒、百目鬼 潜、蜂乃屋 凪、白光 糖衣、白光 琉衣、棗 夜鷹、夜半 子タろのイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、ケースに仕上げました。

B8サイズ以内のイラストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。

あなたの日常に新たな彩りをお加えください。

▽仕様

価格 ：単品 \660(税込), BOX \6,600(税込)

種類 ：全10種

サイズ：外寸：（約）10×7cm 内寸：（約）9.4×6.7cm （B8サイズ）

素材 ：硬質PVC

▼トレーディング Botania カードステッカー ver.A

西園 練牙、大黒 可不可、叢雲 添、神名 雪風、鹿 礼光、五十竹 あく太、衣川 季肋、斜木 七基、輝矢 宗氏、久楽間 潮のイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、カードステッカーに仕上げました。

身近な持ち物をデコレーションできる貼ってはがせるカード型のステッカーです。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \5,500(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙、PP

▼トレーディング Botania カードステッカー ver.B

北片 來人、畔川 幾成、夏焼 千弥、木ノ内 太緒、百目鬼 潜、蜂乃屋 凪、白光 糖衣、白光 琉衣、棗 夜鷹、夜半 子タろのイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、カードステッカーに仕上げました。

身近な持ち物をデコレーションできる貼ってはがせるカード型のステッカーです。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \5,500(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙、PP

▼トレーディング Botania 缶バッジ ver.A

西園 練牙、大黒 可不可、叢雲 添、神名 雪風、鹿 礼光、五十竹 あく太、衣川 季肋、斜木 七基、輝矢 宗氏、久楽間 潮のイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、缶バッジに仕上げました。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「Day2 Botania 缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \440(税込), BOX \4,400(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径10cm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング Botania 缶バッジ ver.B

北片 來人、畔川 幾成、夏焼 千弥、木ノ内 太緒、百目鬼 潜、蜂乃屋 凪、白光 糖衣、白光 琉衣、棗 夜鷹、夜半 子タろのイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、缶バッジに仕上げました。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「Ev3ns Botania 缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \440(税込), BOX \4,400(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径10cm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング Botania イラストカード ver.A

西園 練牙、大黒 可不可、叢雲 添、神名 雪風、鹿 礼光、五十竹 あく太、衣川 季肋、斜木 七基、輝矢 宗氏、久楽間 潮のイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、イラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \5,500(税込)

種類 ：全20種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼トレーディング Botania イラストカード ver.B

北片 來人、畔川 幾成、夏焼 千弥、木ノ内 太緒、百目鬼 潜、蜂乃屋 凪、白光 糖衣、白光 琉衣、棗 夜鷹、夜半 子タろのイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、イラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \5,500(税込)

種類 ：全20種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼Botania フレークシール

※画像は「R1ze Botania フレークシール」を使用しております。

西園 練牙、大黒 可不可、叢雲 添、神名 雪風、鹿 礼光、五十竹 あく太、衣川 季肋、斜木 七基、輝矢 宗氏、久楽間 潮、北片 來人、畔川 幾成、夏焼 千弥、木ノ内 太緒、百目鬼 潜、蜂乃屋 凪、白光 糖衣、白光 琉衣、棗 夜鷹、夜半 子タろのイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、フレークシールに仕上げました。

身の回りのものをデコレーションしたり、プレゼントや手紙に貼るなど使い方は無限大です。

▽仕様

価格 ：各 \990(税込)

種類 ：全4種（R1ze、Day2、Ev3ns、L4mps）

サイズ：（最大約）57×49mm

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1552?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

(C)18TRIP PROJECT