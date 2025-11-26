東京大賞典の前哨戦「勝島王冠（SII）」スピード自慢の若駒たちがぶつかる「ジェムストーン賞（SIII）」の2夜連続重賞～ウマきゅんゲストには元横浜ベイスターズ“ハマの大魔神”佐々木主浩さんが登場！！～

特別区競馬組合

東京シティ競馬（TCK）では、大井競馬第13回開催（12/1～12/5）にて、年末のG1レース「東京大賞典（GI）」の前哨戦「勝島王冠（SII）」と昨年から重賞に格上げされた2歳馬によるスプリント戦「ジェムストーン賞（SIII）」を実施します！TCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」では、多彩なレギュラー陣とスペシャルなゲストが１レースから最終レースまで予想と楽しいトークを交えて配信するほか、グランダム・ジャパン2025古馬秋シーズンで総合優勝を果たし、第16代女王の座に輝いたフェブランシェ号の表彰式や、大井競馬場が所在する品川区にスポットを当てた「スマイルシティ・しながわデー」など、オンラインでも競馬場でもお楽しみいただけるイベントを実施します。

東京大賞典の前哨戦「勝島王冠（SII）」

昨年から重賞に格上げ「ジェムストーン賞（SIII）」を実施！

12月3日（水）には、年末の東京大賞典（GI）への前哨戦、「勝島王冠 (SII)」を実施します。南関東の有力馬たちが、年末の大一番への切符をかけて激突。手に汗握る一戦に注目です。12月4日（木）には、昨年から重賞に格上げされた2歳スプリント（1,200m）戦「ジェムストーン賞（SIII）」を実施！未来の“短距離王”を目指す若駒たちが繰り広げる電撃の6ハロン戦。見応え十分の好勝負にご注目ください。

＊レース情報はこちら

勝島王冠（SII）：https://www.tokyocitykeiba.com/race/grade_race/2025-12-03/

ジェムストーン賞（ＳIII）：https://www.tokyocitykeiba.com/race/grade_race/2025-12-04/

TCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」は豪華ゲストが連日出演！

12/4（木）には元横浜ベイスターズの佐々木主浩さん、

12/5（金）にはお笑い芸人のスギちゃんさんが参戦！！

TCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」は、1レースから最終レースまで出演者が登場する２部構成でお届けします。

12月4日（木）は、元横浜ベイスターズの“ハマの大魔神”佐々木主浩さんが登場！中央のGI馬を3頭も所有してきた馬主としても知られる佐々木さん。競馬に精通した鋭い視点での、分析に期待です。

12月5日（金）は、お笑い芸人のスギちゃんさんが出演！以前、競馬雑誌で給料全額を馬券に費やし1年間その配当金のみで生活を営むというユニークな企画を経験したスギちゃんさん。企画の1年間で磨き上げられた相馬眼に注目です。

そのほか、12月1日（月）には、タレントのふじポンさん、12月2日（火）には、STARDOMのインテリジェントモンスター刀羅ナツコさん、12月3日（水）には、女優の田中道子さんが登場！！連日豪華ゲストでお届けする「ウマきゅん」をどうぞご覧ください！

佐々木主浩さん

スギちゃんさん

＜TCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」第13回開催概要＞

実施日：第13回開催中は毎日実施

時 間：12月1日～５日 14時00分～17時20分、17時25分～21時00分の2部構成

配信チャンネル：TCK公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/user/tckkeiba）

出演者：下表のとおり

※視聴者プレゼントの内容、応募方法等は番組内で発表します。

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。

銀だこ×netkeibaコラボレーション企画「アマンテビアンコ」コラボメニュー販売！！

大井競馬場内「築地銀だこ」にて、netkeibaとのコラボ企画を12月1日（日）より期間限定で実施いたします。期間中は、2024年羽田盃優勝馬「アマンテビアンコ」をイメージしたコラボメニューを販売いたします。さらに、コラボメニューをご購入いただいたお客様には、「アマンテビアンコ」オリジナルステッカーをプレゼント！

この機会にぜひ、大井競馬場内「築地銀だこ」へお越しください。

※画像はイメージです

＜銀だこ×netkeibaコラボ企画概要＞

実施日 ：12月1日（月）から12月31日（金）までの大井競馬開催日

営業時間：開門～最終レース発走まで

販売店舗：大井競馬場内「築地銀だこ」

商品内容：アマンテビアンココラボたこ焼「濃厚ダブルチーズ＆ベーコン」

料 金 ：880円(税込) 1舟6個入り

特 典 ：「アマンテビアンコ」オリジナルステッカー

※諸事情により、イベント内容を中止・変更する場合がございます。

※各日数量限定（なくなり次第終了）

グランダム・ジャパン2025 フェブランシェ号表彰式

12月3日(水）、グランダム・ジャパン2025古馬秋シーズン総合優勝を果たし、第16代女王の座に輝いたフェブランシェ号（藤田 輝信きゅう舎）の表彰式を実施します。

※第29回 スパーキングレディーカップ優勝時

実施日：12月3日（水）

時 間：第9レース終了後（19時05分頃～）

場 所：賞典台

※状況により変更となる場合がございます。

※雨天・荒天時にはセレモニーを中止する場合がございます。

スマイルシティ・しながわデー

12月5日（金）を「スマイルシティ・しながわデー」と題し、大井競馬場の所在地である品川区のPRを行います。品川区にゆかりのあるレースの実施やPR動画の放映を通じて、品川区の魅力をお伝えします。ぜひご注目ください。

【レース名】

実施日：12月5日（金）

内容 ：第1レース しながわデー開催賞

第2レース 坂井市越前がに賞

第3レース 被爆ピアノが奏でる平和賞

第4レース 都市生活共創拠点本格始動賞

第5レース SDGs未来都市しながわ賞

第6レース しながわ水族館賞

第8レース 子どもの未来応援賞

第9レース しあわせ多彩区賞

第10レース しながわシティラン賞

第11レース スマイルシティ・品川賞

第12レース しながわウェルビーイング賞

※表彰式の実施はございません。

※レース名は変更となる場合がございます。

輪の品マルシェ

12月3日（水）勝島王冠（SII）当日、品川区内の障がい者就労施設で心を込めて手作りされた製品を販売する「輪の品マルシェ」を開催します。厳選されたアイテムを取り揃えておりますので、ぜひお気に入りの商品を見つけにお越しください。

※画像はイメージです。

実施日：12月3日（水）

時 間：16:00～20:00（売り切れ次第終了）

場 所：G-FRONT1Fフードコート脇

★その他の第13回開催のイベント情報はこちらをご覧ください★

https://www.tokyocitykeiba.com/guide/events/