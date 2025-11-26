背伸びをせずに奥までラクラク届く、コンパクトでも大容量 冷凍冷蔵庫「HR-D260KW」を2025年12月上旬発売
総合家電メーカー、ハイセンスジャパン株式会社(所在地：神奈川県川崎市、代表取締役社長：張 喜峰)は、食材のまとめ買いや自炊をする方にも安心の257L大容量で、小柄な方でも背伸びをせずに最上段の奥まで手が届く、背の低い冷凍冷蔵庫「HR-D260KW」を2025年12月上旬より発売します。
ハイセンス 冷凍冷蔵庫「HR-D260KW」
■商品特徴
1. 手が届く、扱いやすい高さ約142cm
容量を保ったまま低く設計されたボディは、小柄の方が背伸びをしなくても、最上段の奥まで見渡せて庫内の奥まで手が届きます。
手が届く扱いやすい高さ
2. 84L※大容量冷凍室
まとめ買いした時や大きな食材を購入しても安心の84L大容量冷凍庫。
出し入れしやすい2段式収納はアイスクリームや冷凍食品を見やすく整理して収納できます。
※数値は定格内容量です
2段引き出し式冷凍室
3. 野菜ケース／低温ケース
2つの独立したケースは食材に合わせて整理ができます。
野菜ケース＆低温ケースを搭載
4. フラット鋼板ドア
キャビネットなど、家具との親和性を保つために、鋼板のドアでありながら、フラットな形状を実現しました。
5. 耐熱トップテーブル
耐熱(約100℃)仕様で電子レンジ※などを上面に置けるので、スペースを有効活用できます。
※電子レンジのタイプによって置けない場合があります。
耐熱トップテーブル
6. 高さ調整可能棚
収納する食材にあわせて棚の高さを変えられます。また、強化ガラスを採用しキズに強くお掃除もしやすいのでいつも清潔に保つことができます。
高さ調整可能棚
7. 急速冷凍
食品をすばやく凍らせることで、食材の美味しさや食感をしっかり保つことができます。
8. 強化ガラス棚
たくさん詰め込んでもゆがまない、キズに強くお掃除もしやすいので、いつも清潔に保ちます。
9. ドアアラーム
ドアの閉め忘れをアラームで知らせてくれる安心設計。
※アラーム機能があるのは冷蔵室と冷凍室です。
ドアアラーム
10. らくらくオープン＆コロコローラー
冷凍室の引き出しは、軽い力で大きく開いて、奥の食品までよく見えます。ローラーの付いたトレーは重い食材を収納してもスムーズに引き出せます。
らくらくオープン＆コロコローラー
11. ファン式自動霜取り
霜取りの手間がかからない、すばやく冷やせるファン式自動霜取り。
霜降り不要 ファン式 VS 直冷式
■その他便利な機能
・チューブ調味料ケースにもなるボトルストッパーとたまごケースが付属
・省エネ
2021年省エネ基準達成率100％
年間消費電力量(50Hz/60Hz)334kWh/年
※(JIS C9801-3-2015)消費電力量測定方法
・静音
運転音約20dB(A)
※JIS C9607規定の騒音試験による
(周囲温度20℃安定運転時)
静音設計20dB