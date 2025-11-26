東京マラソン2026「インタビューリレー 2nd RUN」開催！2025年12月下旬より特設サイトにて受付開始！

一般財団法人東京マラソン財団

一般財団法人東京マラソン財団は、この度、東京マラソンに参加するランナー、支えるボランティア、沿道で応援する人たちが関わることで生まれた“人とのつながりのストーリー”を紹介する「インタビューリレー 2nd RUN」の開始にあたり、特設サイトを開設しましたのでお知らせします。

本キャンペーンでは、皆様からも一般募集を行い、ご応募いただいたストーリーの中から特に素敵な20 本を選出し特設サイトでご紹介します。

さらに応募者の中から、10名様に東京マラソン2027(20回大会)の出走権が大会オフィシャルパートナーより贈られます。

特設サイトURL：https://interview-relay.marathon.tokyo

■コンセプト ～インタビューリレー 2nd RUNとは～

東京マラソンは「東京がひとつになる日。」として、ランナー・ボランティア・応援者・大会関係者など、多様な立場の人々のストーリーが交わり、重なり合うことで、大きな感動が生まれる特別な1日です。

本キャンペーンを通じて、そこで生まれた絆や出会いに光を当て、その想いを多くの方にも知っていただき、東京マラソン 2026 をさらに盛り上げるだけでなく、20回大会となる東京マラソン2027やその先の大会へとつなげてまいります。

■概要

＜エントリー方法＞

特設サイトからエピソードを募集し、10名の方へ東京マラソン2027大会の出走権をプレゼント。

※キャンペーン開始時は特設サイト、東京マラソン財団公式SNSにてお知らせします。

＜スケジュール＞

第1次募集期間：12月下旬～1月下旬

第2次募集期間：3月上旬～3月下旬

出走権当選者発表：4月中旬（予定）

■連携企画：ラジオ日本 SWEET!!「東京マラソン インタビューリレー」

・放送日時：12月4日～2月26日（毎週木曜日 10時10分～10時25分）ラジオ日本SWEET!!内

・概要：

毎週木曜日に「SWEET!! 東京マラソン インタビューリレー」がスタート。東京マラソンへの出走経験を持つランナー棚橋麻衣さんがパーソナリティを務め、東京マラソン2026を盛り上げていきます。

番組では毎週、東京マラソンにまつわる多彩なゲストが登場し、東京マラソンの魅力を余すことなくお届けします。放送は 12 月から大会当日（東京マラソン2026ラジオ生中継）まで毎週放送予定です。