11·î12Æü¡¡¿·¶¶¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤ò¿·µ¬³«Àß
1,700Âæ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤È2,700¿ÍÄ¶¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÇËèÆü500Ëü¿Í¤Î¿©À¸³è¤ò»Ù¤¨¤ëÊªÎ®¥¤¥ó¥Õ¥é´ë¶È¡¢¥¢¥µ¥Ò¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Êºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²£ÄÍ ¸µ¼ù¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î12Æü¤Ë¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Ë¡Ö¿·¶¶¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡×¤ò³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¤Î³«Àß¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÔ¿´¤Î°û¿©Å¹Ì©½¸¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÇÛÁ÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¶¯²½¤·¡¢¤è¤ê¤¤áºÙ¤ä¤«¤ÊÊªÎ®¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
³«Àß¤ÎÌÜÅª¡§ÅÔ»Ô·¿ÊªÎ®¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ
¶áÇ¯¡¢ÅìµþÅÔ¿´Éô¤Ç¤Ï°û¿©Å¹¤Î¹âÌ©ÅÙ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¸½ºßÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤ÏÌó6Ëü6Àé·ï¤Î°û¿©Å¹¤¬ÅÀºß¤·¡¢ÆÃ¤Ë23¶è¤Î¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÏÌó5Ëü·ï¤Î°û¿©Å¹¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨ÁÒ¸Ë¤äÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤«¤é½Ð²Ù¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤òÅ¹ÊÞ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢ÊªÎ®Á´ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËºÙ¤«¤¯ÇÛÁ÷Àè¤¬Ê¬»¶¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤Î¶è´Ö¤Î¸úÎ¨²½¤Ï½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºßÅö¼Ò¤Ç¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤ÎÊªÎ®µòÅÀ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÅÔÆâ¤Ø¤ÎÇÛÁ÷¤Ï¡¢ºë¶Ì¡¢¿ÀÆàÀî¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤ÎÊªÎ®µòÅÀ¤«¤é¤ÎÂÐ±þ¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÇ¼ÉÊÀè¤Î½ô¾ò·ï¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Ç¼ÉÊÊýË¡¡ÊÄã¾²¼ÖÎ¾¤ÎÆ³Æþ¤ä°ìÉô¤ò·Ú¼ÖÎ¾¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ë¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤Î¼çÎÏ¼ÖÎ¾¤Ï£´¥È¥ó¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºßÅÔÆâ¤Î³°¿©Å¹ÊÞ¤Ø¤Î¥ëー¥ÈÇÛÁ÷¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¼Ö³Ê¤Î¼ÖÎ¾¤Ç¤ÎÇÛÁ÷¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÈË²Ú³¹¤Î¶¹¤¤Æ»Ï©¤ä¡¢Ç¼ÉÊ»þ¤ÎÃó¼Ö¥¹¥Úー¥¹³ÎÊÝ¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÔ»ÔÆÃÍ¤ÎÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¶¶¥µ¥Æ¥é¥¤¥È³«Àß¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÅÔ»Ô·¿ÊªÎ®¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢ÂçÅÔ»ÔÅìµþ¤Ë¤ª¤±¤ëÇÛÁ÷¸úÎ¨¤È¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨ÁíÌ³¾Ê·ÐºÑ¥»¥ó¥µ¥¹³èÆ°Ä´ºº¤è¤ê
ÀïÎ¬ÅªÎ©ÃÏ¤ÈÃÊ³¬ÅªÅ¸³«¤Ë¤è¤ëÅÔÆâÇÛÁ÷ÌÖ¤Î¶¯²½
¿·¶¶¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤Ï¡¢Åìµþ¤ÎÃæ¿´Åª¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¤Ç¤¢¤ê¡¢°û¿©Å¹¤¬¹âÌ©ÅÙ¤Ë½¸ÀÑ¤¹¤ëÀéÂåÅÄ¶è¡¢Ãæ±û¶è¡¢¹Á¶è¤Î·ëÀáÅÀ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀïÎ¬ÅªÎ©ÃÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¾®·¿¤ÎÇÛÁ÷¼ÖÎ¾¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔ¿´ÆÃÍ¤Î¶¹¤¢¤¤Æ»Ï©¤äÃó¼ÖÀ©¸Â¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç¤â¡¢¥¹¥àー¥º¤ÊÇÛÁ÷¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¿·¶¶¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤«¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤ªÆÏ¤±¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒBP¥È¥é¥ó¥¹¥Ýー¥È¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÜ¹õ¿¿»Ê¡Ë¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥ëー¥×µ¡Ç½¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤ÆÅÔÆâÇÛÁ÷¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Ï¾åÌî¡¦ÀõÁð¡¦½©ÍÕ¸¶¥¨¥ê¥¢¡¢¿·½É¡¦½ÂÃ«¡¦ÃÓÂÞ¥¨¥ê¥¢¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿¥µ¥Æ¥é¥¤¥ÈµòÅÀ¤òÃÊ³¬Åª¤ËÅ¸³«¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤è¤ê¤¤áºÙ¤ä¤«¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·¶¶¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡×³µÍ×
- Ì¾¾Î¡§¥¢¥µ¥Ò¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¿·¶¶¥µ¥Æ¥é¥¤¥È- ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶5-20-3¡¡¿·¶¶ST¥Ó¥ë1³¬- ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¡§ÀéÂåÅÄ¶è¡¢Ãæ±û¶è¡¢¹Á¶è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÅÔ¿´Éô- ³«ÀßÆü¡§2025Ç¯11·î12Æü- ²¹ÅÙÂÓ¡§¾ï²¹¡¦ÎäÂ¢¡¦ÎäÅà- ÁÒ¸ËÌÌÀÑ¡Ê²¹ÅÙÂÓÊÌ¡Ë¡¡¡¡¾ï²¹¡§26.36㎡¡Ê7.97ÄÚ¡Ë¡¡ÎäÂ¢¡§4.49㎡¡Ê1.36ÄÚ¡Ë¡¡¡¡ÎäÅà¡§9.42㎡¡Ê2.85ÄÚ¡Ë¡¡