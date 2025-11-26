全世界で累計1,490万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、2025年12月25日(木)より開催する新作リアル脱出ゲーム『謎だらけの南極大陸からの脱出』に、声優の大塚明夫氏が出演することを発表いたします。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/nankyoku/

『謎だらけの南極大陸からの脱出』は、累計10万人以上を動員した、「謎だらけ」シリーズの最新作。「謎だらけ」シリーズとは、火星やピラミッドなど、誰もが知る空間が突如「謎だらけ」の冒険の舞台となり、そこからの脱出を目指す王道リアル脱出ゲームの人気シリーズ。最新作の舞台は、南極大陸。 プレイヤーは、南極観光ツアーの参加者として、怪しげなガイドに連れられて氷の洞窟へと足を踏み入れます。そこで待ち受けていたのは、3,000万年眠っていた謎に満ちた数々の試練。試練を司るのは、人語を操るペンギン！さらには個性豊かな試練の番人たちも登場します。

■シリーズ前作『謎だらけのピラミッドからの脱出』に引き続き、大塚明夫氏が人語を操るペンギン役として出演

そんな本イベントに、プレイヤーが挑戦する試練の守護者として、大塚明夫氏の出演が決定いたしました。『ルパン三世』シリーズの次元大介役、『ONE PIECE』ではマーシャル・D・ティーチ役を務める、業界屈指の声優である彼が今回演じるのは、人語を操るペンギン。かわいらしいビジュアルと威厳のある声のギャップが癖になる、厳格ながらもどこか憎めない魅力的なキャラクターが、参加者の体験を彩ります。本イベントは、2025年12月25日(木)から東京ミステリーサーカスを皮切りに、リアル脱出ゲーム名古屋店やリアル脱出ゲーム大阪心斎橋店でも開催予定。壮大な南極大陸を舞台に、あなた自身のひらめきで極限状態から脱出する「物語体験」をぜひ会場でご体験ください。

『謎だらけの南極大陸からの脱出』 概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/nankyoku/◼︎ストーリー南極大陸。この地には、未だ解き明かされぬ謎と神秘が眠っている。あなたは南極観光ツアーの参加者。怪しげなガイドに連れられて、謎めいた氷の洞窟に足を踏み入れてしまう。そこで待ち受けていたのは、三千万年眠っていた謎だらけの試練だった！永久凍土に封じられた試練の番人たちも目を覚ます。氷の妖精、人語を操るペンギン、そして巨大な氷のゴーレム……！はたしてあなたは、すべての謎を解き明かし、この謎だらけの南極大陸から脱出することができるだろうか。◼︎プレイ形式所要時間約120分／人数制限なし(2～3人推奨)／屋内イベント◼︎開催会場、日程【東京】東京ミステリーサーカス：2025年12月25日(木)～2026年2月15日(日)【愛知】リアル脱出ゲーム名古屋店：2026年3月5日(木)～2026年5月10日(日)【大阪】リアル脱出ゲーム大阪心斎橋店：2026年5月14日(木)～2026年7月5日(月)そのほか岡山、北海道、宮城でも開催予定！◼︎チケット料金〈前売(平日)〉一般：3,600円〈前売(土日祝＆ハイシーズン)〉一般：3,900円〈当日(平日)〉一般：3,900円〈当日(土日祝＆ハイシーズン)〉一般：4,200円※チケット料金の詳細は、特設サイトをご確認ください。◼︎主催／企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,490万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine