ピーバンドットコム、個人投資家向けオンライン「投資WEB IRセミナー」登壇のお知らせ

各位

2025年11月26日

株式会社ピーバンドットコム



〜12月4日（木）20:00より会社説明・質疑応答つきライブ配信〜


　プリント基板のネット通販「P板.com」を運営する株式会社ピーバンドットコム（東証スタンダード・名証メイン 3559、以下当社）は、2025年12月4日（木）に開催される「第282回 投資WEB IRセミナー」（運営：株式会社イベントス）に登壇し、個人投資家の皆さま向けに当社の事業概要および今後の取り組みについてお話しいたします。

　セミナー前半では、エコノミストのエミン ユルマズ氏と金融アナリストの三井智映子氏が、市況解説と当社の注目ポイントを紹介します。後半では、当社代表取締役社長 後藤康進が会社説明を行い、終盤には取締役会長 田坂正樹も加わり、視聴者の皆さまからの質問にお答えする質疑応答（チャット形式）を予定しています。







■開催概要

名称：第282回 投資WEB IRセミナー

主催：株式会社 イベントス

開催日時：2025年12月4日（木）20:00〜21:00（19：30開場）

開催場所：Youtubeライブ配信

参加費用：無料

詳細：https://www.kojintoushika.com/live-12-4-thu-p-ban-com/

参加申込フォーム：https://ws.formzu.net/fgen/S49660153/

■ タイムスケジュール（予定）

第1部　20:00〜20:20

エミン ユルマズ氏・三井智映子氏による市況解説「現状の株式市況と講演企業のポイントは！？」

第2部　20:20〜20:40

当社代表取締役社長 後藤康進による会社説明

第3部　20:40〜21:00

当社代表取締役社長 後藤康進、取締役会長ファウンダー 田坂 正樹による視聴者との質疑応答（チャット形式）

■ 登壇者プロフィール（簡略）

エミン ユルマズ氏

東京大学工学部卒、同大学院修士。野村証券投資銀行部門などを経て、現在は複眼経済塾 塾頭。テレビ出演・著書多数。

三井 智映子氏

金融アナリスト。株式会社イベントス代表取締役。「投資WEB」プロデューサーとして企業IR・メディア出演など幅広く活動。

当社登壇者

代表取締役社長 後藤 康進

代表取締役会長ファウンダー 田坂 正樹

■関連リンク

株式会社ピーバンドットコム IRページ：https://www.p-ban.com/corporate/ir/

イベントスページ：https://www.kojintoushika.com/

【会社概要】

■株式会社ピーバンドットコム

「アイデアと探究心で、“あたりまえ”を革新する。」をパーパスに、プリント基板ネット通販「P板.com」を展開。基板の設計・製造・部品実装をワンストップで提供し、試作から量産まで30,000社超の取引実績を有しています。

所 在 地 ： 〒102-0076 東京都千代田区五番町 14 五番町光ビル 4F

代表取締役社長 ： 後藤 康進

本件に関するお問合わせ先

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ピーバンドットコム

公式サイト：https://www.p-ban.com/corporate/

電話番号：03-3261-3431 　E-mail：ir@p-ban.com

問い合わせフォーム：https://www.p-ban.com/corporate/ir/contact_form.html

