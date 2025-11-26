兵庫県淡路島「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にある、アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、アニメ『鬼滅の刃』の世界を体験できるコラボイベント第3弾を3月15日（土）～12月14日（日）の期間限定で開催しています。この度、「謎解きウォーク 花降る里と幻の鬼巡り」または「ナイトウォーク 無限城への軌跡」にご来場頂いた方を対象に、ufotable描き下ろしの新規イラストの鬼たちがデザインされた復刻ノベルティ「オリジナル木製ストラップ」を配布いたします。12月12日（金）～14日（日）のコラボイベント最終3日間に、先着でおひとつランダムでお渡しし、なくなり次第終了となります。コラボイベント終了間近！この冬の思い出に、アニメ『鬼滅の刃』の世界を全身で体験できるニジゲンノモリに是非お越しください！

■ 復刻ノベルティ第2弾 概要

スケジュール：2025年12月12日（金）～12月14日（日）※いずれも数量限定で現地での先着配布となります内容：「謎解きウォーク 花降る里と幻の鬼巡り」または「ナイトウォーク 無限城への軌跡」へ来場されたお客様に、先着でニジゲンノモリ復刻ノベルティ第2弾をプレゼント。 ufotable描き下ろしイラストの鬼たちがデザインされた「オリジナル木製ストラップ」を数量限定で配布いたします備考：おひとり様につき1個配布となります。

■ニジゲンノモリ × アニメ『鬼滅の刃』コラボイベント第3弾 概要

期間：2025年3月15日（土）～ 2025年12月14日（日）場所：兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)内容：アニメ『鬼滅の刃』の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。参加者は昼夜2つのイベントを通して、アニメ『鬼滅の刃』の世界を楽しむことができる①【夜開催】ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』「ナイトウォーク 無限城への軌跡」1.2㎞の夜の森を歩きながら、プロジェクションマッピング等で再現されたアニメ『鬼滅の刃』の世界を体感することができる。参加者は、これまでにアニメ化された 「竈門炭治郎 立志編」から「柱稽古編」までの竈門炭治郎や柱たちが繰り広げる鬼との戦いを追体験しながら、来たる鬼舞辻󠄀無惨との戦いに向けて情報を集めていくミッションに挑戦。ゴール地点ではオリジナルノベルティをプレゼント②【昼開催】ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』「謎解きウォーク 花降る里と幻の鬼巡り」ニジゲンノモリオリジナルとなるufotable描き下ろしイラストのキャラクターパネルが設置されたエリアを周遊しながら、謎解きゲームを楽しむことができる。今回は鬼8体の描き下ろしイラストパネルが初登場。幻の世界に迷い込んでしまった参加者は、園内にいる鬼の謎を解き明かしていき、幻からの脱出に挑戦いただきます。参加特典としてコラボイベント限定のオリジナル缶バッジをプレゼント営業時間：①17：00～22：00（最終受付20：30）②10：00～17：00（最終受付15：30）※営業時間は季節に応じて変わります※詳細はニジゲンノモリ公式HPよりご確認ください購入方法： 下記よりお申込み【日本語】https://www.asoview.com/channel/tickets/7cJq7XoxJb/【多言語】https://www.asoview.com/channel/tickets/VyMQZAhB9B/料金：・「ナイトウォーク 無限城への軌跡」入場券大人／3,600円～4,000円 小人／1,600円～1,900円・「謎解きウォーク 花降る里と幻の鬼巡り」入場券大人／2,000円 小人／1,500円・昼夜セット入場券大人／5,400円～5,800円 小人／2,900円～3,200円・プレミアムチケット（昼入場券＋豪華特典）大人／10,000円 小人／9,500円・プレミアムチケット（夜入場券＋豪華特典）大人／11,600円～12,000円 小人／9,600円～9,900円・プレミアムチケット（昼夜入場券＋豪華特典）大人／13,400円～13,800円 小人／10,900円～11,200円※上記価格は全て税込み※時期により入場券の料金は変動。詳細はニジゲンノモリ公式HPにてご確認ください※大人は12歳以上、小人は11歳以下※小人の入場には、1名以上の保護者（大人）の同伴が必要となります※「ナイトウォーク 無限城への軌跡」については4歳以下無料 「謎解きウォーク 花降る里と幻の鬼巡り」に参加するには購入が必要となります※「ナイトウォーク 無限城への軌跡」の入場券は時間指定制です備考：・記載は現時点のもので、変更の可能性あり・最新情報は下記HPにて順次公開URL：https://nijigennomori.com/kimetsu_awaji/?utm_campaign=pr

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable