兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」の大人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」では、冬の手作りアート体験「ドラゴンクエスト アイランド スノードーム制作体験2025」を2025年11月29日（土）から2026年3月1日（日）までの期間限定でいよいよ開催いたします。本イベントでは、アトラクションに隣接したクラフト工房「オノコガルド工房」にて、「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するモンスターたちや城、クリスマスツリーなどのアクリルスタンドを自由に配置してオリジナルスノードームを制作いただけます。また今年は、新たなパーツとしてサンタ風の「ホミロット」など計3種類のモンスターが追加登場！ 可愛いモンスターたちとクリスマスのデコレーションをどのように組み合わせるか？ ドラゴンクエストの世界をイメージしながら、自分だけのスノードームをつくりましょう！冬のドラゴンクエスト アイランド限定のアート体験がスタートです。友達や家族と一緒に、世界で1つのアート体験に夢中になろう！

■イベント 概要

開催期間：2025年11月29日（土）～2026年3月1日（日）料金：2,700円（税込）※本体験は、「ドラゴンクエスト アイランド」入場券をお持ちでない方も参加いただけます場所：オノコガルド工房（「ドラゴンクエスト アイランド」アトラクションに隣接）営業時間：10：00～18：00（最終受付17：30）内容：アトラクション隣接のクラフト工房「オノコガルド工房」にて、ドラゴンクエストシリーズに登場するモンスターや城、冬を彩るクリスマスツリーなどのアクリルスタンドを自由に組み合わせて、世界に一つだけのスノードームを制作し、完成品をお持ち帰りいただけます。HP：https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr

■『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』概要

「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の発売を記念し、2024年10月5日（土）より、2021年オープン当時に人気を博した『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』を復刻。ロトシリーズの世界観を軸に、サブクエストやオリジナルグッズ・オリジナルフードもパワーアップした「ドラゴンクエスト アイランド」で新たな冒険に出かけよう！（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX