ハクバ写真産業株式会社 (本社：東京都墨田区)は、Panasonic「LUMIX TZ99」専用液晶保護フィルムに、ガラスのように美しく強い「EX-GUARD」タイプを発売いたします。

■Panasonic LUMIX TZ99 / FZ85D / FZ1000 II 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム

エクストラハードコートによりガラスと同じ硬度9Hでありながら割れに強い安心フィルム。ガラスのような透明度と硬度をフィルムで実現しました。

【傷が付きにくいエクストラハードコート(高硬度9H)】エクストラハードコートによりガラス並みの高硬度9Hを実現。鋭利なものが当たっても傷が付きにくくフィルムを美しい状態のまま保ちます。

【曲げに強く割れにくい】曲げに強く割れにくいため貼りやすく、安心してご使用いただけます。

【気泡が消えるバブルレスタイプ(特殊吸着シリコン層)】貼った時に入ってしまった気泡が自然に消えるバブルレスタイプ。微細なホコリであればシリコン粘着層が取り込み気泡を発生させません。※ゴミなどが入っている場合は、気泡は抜けません。

【指紋や水をはじくフッ素コート】油や水をはじくフッ素コート処理により、フィルムに付いた指紋汚れなどを簡単に拭き取ることができます。

【指紋が付きにくい防指紋加工】指紋防止加工により指紋が付きにくく、タッチ操作をしても指紋が目立ちにくくなっています。

【失敗しても貼り直し可能】シリコン粘着層により、貼り付けに失敗しても吸着力を損ねずに貼りなおすことができます。

【ぴったり専用サイズ】各機種に合わせた専用サイズなので、パッケージから取り出してそのまま貼り付けが可能です。

希望小売価格：3,300円（税込）発売開始日：2025年12月上旬URL：https://www.hakubaphoto.jp/news/1309

会社概要

商号 ： ハクバ写真産業株式会社所在地 ： 東京都墨田区亀沢1丁目3番地7号設立 ： 昭和30年6月（1955年）事業内容： 写真、映像、音響、OA、通信関連用品の販売資本金 ： 5,000万円URL ： https://www.hakubaphoto.co.jp