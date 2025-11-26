グラングリーン大阪 南館開業後 初のクリスマスイベント「GRAND GREEN HOLIDAY 2025」企画内容発表！

一般社団法人うめきたＭＭＯ

グラングリーン大阪では、今年誕生 70 周年を迎えた「ミッフィー」とコラボレーションして展開する「miffy Christmas in UMEKITA」や「Champagne Gold Illumination in UMEKITA」を2０２５年11月6日（木）より開催しておりますが、この度グラングリーン大阪 南館の開業後にはじめて迎えるクリスマスシーズンの特別企画として2025年12月4日(木)から25日(木) まで、「GRAND GREEN HOLIDAY 2025」を開催します。今年は、うめきた公園が“冬に訪れるもう一つの街”のように姿を変え、日常の延長にある“ココロとカラダの温度を上げる”をコンセプトに、多彩な体験を提供します。

「GRAND GREEN HOLIDAY」のキービジュアル

芝生広場には、寒さの中でも温もりを感じられる空間として、直径11m・高さ6mの巨大透明ドームテント「THE DOME」を設置。昼はくつろぎのラウンジとして、夜は光と音のパフォーマンス空間として表情を変え、訪れる人をやわらかく包み込みます。さらに水盤エリアには、高さ4m、幅15mの篝火（かがりび）型シグネチャーモニュメント「THE KAGARIBI」を展開。都市のど真ん中に浮かび上がる“揺らめく炎”の光と、焚火を囲んでいるような音楽で、来街者のまなざしを惹きつけ、体感温度を上げる、象徴的な存在となります。

これらの演出に加え、音楽、香り、カルチャー、ハンドメイドのワークショップなど、幅広い世代が楽しめるコンテンツを多数ラインアップ。冬の訪れを祝う、新しい大阪の冬の風物詩を目指します。

＜「GRAND GREEN HOLIDAY 2025」の概要＞

【期 間】2025年12月4日（木）～12月25日（木）

【場 所】うめきた公園サウスパーク他（グラングリーン大阪）

【コンセプト】ココロとカラダの温度を上げる

【主 催】一般社団法人うめきたMMO

【見 所】

透明ドームテント「THE DOME」

・ 直径11m・高さ6mの巨大ドームが昼夜で異なる体験空間に。

・ 香り、カルチャー、ハンドメイドのワークショップなど多数のイベントを実施。昼は読書・ワークショップ・ボードゲーム、夜はDJタイムや音楽イベントなど、時間に合わせて様々な楽しみ方をご提供。

篝火型シグネチャーモニュメント「THE KAGARIBI」

・ 高さ4m・幅15mの光のインスタレーションが都市の中心に炎を灯す。

＜「GRAND GREEN HOLIDAY 2025」のイベント内容＞

篝火型シグネチャーモニュメント「THE KAGARIBI」

～都市公園に人々が集い、交わることで生まれる温かさの象徴、高さ4m・幅15mの光のインスタレーション～

丸太・ミラー柱・光パネルなどの材料を組み合わせ、『炎』の光を表現すると共に、ミストを組み合わせることで炎の揺らぎを再現。また焚火の雰囲気の再現にあたり、薪がはじけるようなインスタレーション音源を組み合わせてお楽しみいただくことで、寒さ厳しい冬の公園においても視覚的・聴覚的にあたたかさを感じて頂きたいとの願いを込めております。

来街者の“想いをひとつの灯りとして集める”コンセプトに基づき製作した、今冬のシンボルモニュメントです。

【設置場所】うめきた公園サウスパーク水盤（本モニュメントについては2026年1月12日まで設置いたします）

【点灯時間】17:00～24:00 ※15分毎にミストショーを実施します

あたたかい特別ラウンジ「THE DOME」

～直径11m・高さ6mの巨大ドームが、昼夜で異なる体験空間に変化～

篝火型シグネチャーモニュメント 「THE KAGARIBI」

公園を訪れた際のちょっとした休憩やお友達との談笑など、思い思いに暖かにゆったりとした時間をお寛ぎいただくために、心地の良いファニチャーやストーブを設置するだけでなく、読書やボードゲームなども楽しめる空間を用意し、だれでもご利用いただけるラウンジとして展開します。

日替わりで、ホットドリンクスタンドや“体験型プログラム”など、この冬をあたたかくする様々なコンテンツも用意しており、訪れるたびに違う様相を魅せてくれます。この冬ならではの公園での過ごし方をぜひお楽しみください。

【設置場所】うめきた公園サウスパーク芝生広場（南館側）

【開放時間】基本、12時～2１時（詳細はスケジュールご参照）

※日によってラウンジ開放時間は異なります。初日１２月４日（木）の一般開放はございません。

※特別プログラム等の準備・開催に伴いラウンジをご利用いただけない場合がございますのでご留意願います。

透明ドームテント 「THE DOME」

《ドーム内 常設プログラム》

- 「BOOK LIBRARY」選書コーナー（自由に読める本棚）- ボードゲームや軽アクティビティ- 梅田エリアに特化したフードデリバリーサービス「うめデリ！」- その他、日替わり体験ワークショップ

“ふらっと立ち寄れる”公園らしさと、“新しい刺激がある”クリエイティビティが同居する空間を目指します。

《ドーム内 特別プログラム》

■ ドライスワッグやブーケ等の販売＆香りのドライフラワー小瓶（gardens umekita by kohnan）

ドライスワッグ、ミニブーケ、木製オーナメントなどを販売します。また、小型瓶にドライフラワーと香りのある精油を詰めるセルフワークショップも実施します。THE DOMEのラウンジを開放しながら一角で開催します。

【日時】 12月6日(土)、7日(日) 各日12:00～19:00／予約不要

■ NIGHT LIVING DOME

～ホットドリンクと音楽で過ごす夜間プログラム～

“ココロとカラダの温度を上げる”をテーマに、音楽とホットドリンクを楽しめるナイトイベントを開催します。会場は琥珀色の照明を使い、冬でも落ち着いて過ごせる雰囲気をつくります。

- 12月12日（金）：コーヒー焼酎ブランド「bubble」によるDJタイム- 12月20日（土）：バイナルDJによるDJタイム

【時間】 18:00～23:00

【場所】 THE DOME

【参加】 無料（ドリンクは有料）／予約不要

■ MIDORI CLUB「モルック部」体験ナイト

MIDORI CLUBは、“やってみたい”をみんなで形にする市民参加プログラム。 そのなかで初心者向けのモルック体験会を開催します。MIDORI CLUB部員が基本をレクチャーし、今回は簡易大会形式の“フレンドリーマッチ”も実施します。

【日時】 12月12日（金）20:00～21:00（19:30開場）

【参加】 無料／Peatixより予約／当日参加可（先着50名）

■ オリジナルディフューザー作り（MY ONLY FRAGRANCE）

自分好みの香りを選び、専門スタッフがその場で調香する “あなただけのディフューザー” づくりをお楽しみいただけます。

【日時】 12月13日（土）・14日（日）12:00～19:00 ※終了時間変動の可能性あり

【参加】 予約不要

■ ZINEのすゝめ（ゲスト：IN/SECTS 松村貴樹）

編集者・松村貴樹氏が、ZINEの魅力と作り方を、実物を手に解説します。トーク後には懇親会を行い、制作相談も可能です。

【日時】 12月18日（木）19:00～20:00／懇親会～21:00

【参加】 ドリンク付1,500円予定／Peatixより予約

■ YOSETE UMEKITA

うめきた公園を舞台に、音楽・ダンス・演劇・落語ほか伝統芸能などジャンルを横断したパフォーマンスが楽しめるショーケースシリーズ「YOSETE UMEKITA」。上方文化を代表する芸能形式「寄席（よせ）」をヒントに、伝統と現代のカルチャーが交わり、アップデートされる瞬間を、公園の中の日常的な風景のひとつとして生み出します。

【日時】 12月1９日（金）19:00～（１８：１５～ DJタイム）

【参加】 無料／予約不要

■ みんなのレコードDAY

誰でも1曲かけられる「ジュークボックス企画」やレコード販売を実施します。夜はレコードDJがラウンジセットで空間を温めます。

【日時】 12月20日（土）

・17:00～19:00｜フリーレコードタイム（持込OK）

・19:00～23:00｜レコードDJタイム ※NIGHT LIVING DOMEと連携

【参加】無料／予約不要

■ ワイン講座（ワインワークショップ）

“はじめの一歩”をやさしく後押しするミニ体験。基本の味わい方、ボトル選びのヒント、家での楽しみ方を紹介します。

【日時】12月21日（日） ※詳細時間調整中

【参加】体験費ほか、詳細調整中

■ Candlelight コンサート in GRAND GREEN OSAKA

～約6,000個のキャンドルが灯るコンサート～

キャンドルに包まれた空間で、クリスマス限定の生演奏を行います。

【日時】12月25日（木）17:00～／18:10～／19:20～（各40分）

【参加】無料／予約不要 （17：00回のみ未就学児可）

【主催】fever

【公演内容】

17:00～ シングアロング・クリスマス 家族で楽しめるクリスマスソングプログラム

18:10～ ラブ・セレナーデ 恋人たちに送るクリスマスソングプログラム

19:20～ ウィンター・ワンダーランド 数々の名曲や定番曲が織りなすプログラム

ドーム内スケジュール

※最新情報・申込先

Instagram：https://www.instagram.com/umekita_public_scoop/

Peatix：https://peatix.com/group/16369902/events

週替わりイベントスペース「THE POP-UP」

～うめきた温泉蓮の足湯、フードトラックなど様々なイベントが楽しめる！～

うめきた公園サウスパーク内のロートハートスクエアうめきたでは、グラングリーン大阪南館の“ウェルネス・ウェルビーイング”をコンセプトとする健康増進施設「うめきた温泉蓮 Wellbeing Park」による期間限定の足湯や、多種多様なフードトラック等が週替わりに変わる「THE POP-UP」スペースとして公園全体に賑わいを生み出します。

【開催場所】うめきた公園ロートハートスクエアうめきた

「GRAND GREEN HOLIDAY 2025」全体MAP

※イベント・コンテンツは変更になる可能性があります。

＜「UMEKITA WINTER」グランフロント大阪と連携したうめきたエリア一体イベント＞

本年3月の南館開業後初となる2025年のクリスマスシーズンは、グランフロント大阪を含めたうめきたエリア全体での冬季共通メッセージ「UMEKITA WINTER」を掲げ、エリア全体が連携。グラングリーン大阪における上記イベントや、グランフロント大阪における「GRAND WISH CHRISTMAS 2025」以外にも、まち一体で冬を祝う多様なイベントを展開しています。

大規模開発エリアならではの“広がりある冬景色”と、心をあたためる多彩なプログラムで、来街者に新しい都市のクリスマス体験をお届けします。

Grand Santa Parade（グランサンタパレード）in UMEKITA」参加者募集を開始

～約500人のサンタクロースが、うめきたのまちに今年もやってくる！～

グランフロント大阪と連携し、グラングリーン大阪では昨年度からは新たに、約500人のサンタクロースがまちを練り歩くパレード形式の「Grand Santa Parade in UMEKITA」を開催。参加者によるクリーンアップ活動や来街者へのプレゼント配布を通じ、まち全体が笑顔で包まれるイベントです。赤い衣装に身を包んだサンタクロースたちがクリスマスムードを盛り上げます！

【実施日時】12月23日（火）16:00～17:00 ※受付15:00～

【場 所】グラングリーン大阪、グランフロント大阪 各所

【参加方法】 無料／先着申込制／定員（５００名）になり次第締め切り

【応募受付】 下記サイトよりお申込みください

https://peatix.com/event/4645035

Champane Gold Illumination in UMEKITA

～過去最多・約48万球がシャンパンゴールドに輝くイルミネーション～

「Grand Santa Parade」昨年度開催時の様子

今年度は、グラングリーン大阪 南館とうめきたグリーンプレイス開業後初の開催となり、点灯範囲を昨年度から大幅に拡大。グランフロント大阪・グラングリーン大阪の間を南北に縦断する大阪駅北 2 号線沿いの街路樹（いちょう並木）を点灯範囲として追加しました。装飾 LED は過去最多の約 48 万球へとスケールアップし、過去最大のスケール感でうめきた全体をシャンパンゴールドの光が包み込み、訪れる皆さまに一層華やかで上質な冬の景観をお届けします。

【実施期間】 2025 年 11 月 6 日（木）～2026 年 2 月 28 日（土）

【点灯時間】 毎日 17:00～24:00

【場 所】 グラングリーン大阪・グランフロント大阪・うめきたグリーンプレイス周辺

【電 球 数】 約 48 万球

【カ ラ ー】 シャンパンゴールド

「ミッフィー」とうめきたのまちがコラボレーション 「miffy Christmas in UMEKITA」

今年誕生70周年を迎えた「ミッフィー」とコラボレーションして展開する「miffy Christmas in UMEKITA」をグランフロント大阪と共同開催。

グラングリーン大阪、グランフロント大阪の合計5か所のミッフィー像を巡るデジタルスタンプラリー企画「miffy Christmas Rally」や、両施設に散りばめられたミッフィーのモチーフを探す「Where’s miffy?」といった共通施策の他、グラングリーン大阪には、大阪・関西万博のオランダパビリオンでも注目を集めた高さ1.8mのミッフィー像がクリスマス限定の装いで登場します。そのほか、高さ約3mのミッフィーシルエットのアーチも登場。

＜「GRAND GREEN OSAKA」ショップ＆レストランのキャンペーン情報＞

「OSAMPO アプリ」のクリスマス限定キャンペーン

グラングリーン大阪 ショップ&レストランの最新情報などを配信する「OSAMPO アプリ」のクリスマス限定キャンペーンを実施します。期間中、ショップ&レストランの対象店舗で 5,000 円（税込・合算可）以上ご購入・お食事いただき、「OSAMPO アプリ」内キャンペーン画面よりエントリーいただいた方の中から、抽選で、素敵な賞品をプレゼントします。ぜひご応募ください。

【実施期間】 12 月 1 日(月)～12 月 25 日(木)

【賞 品】

- ミッフィー賞 A ： Miffy Snow Globe×15 名様分シルバー加工された高級感溢れる、オランダ「Zilverstad 社」のスノードーム。オルゴールとしても楽しめます。- ミッフィー賞 B ： Miffy 70th Anniversary in Gift Box×20 名様分ミッフィー誕生 70 周年を祝うオランダ「BON TON TOYS 社」のぬいぐるみ。- オ ラ ン ダ 賞 ： ハウステンボス 1DAY パスポート（1 組 2 名）×10 組分

【「OSAMPO アプリ」ホームページ】https://www.osampo-g.jp/

【備 考】応募方法詳細は、特設 HP をご確認ください。

https://www.grandfront-osaka.jp/xmas2025/miffy/

GRAND GREEN STYLE 忘年会 新年会 2025 to 2026

忘年会や新年会におすすめの店舗をWEB特設ページで公開中です。緑にやすらぐグラングリーン大阪でお気に入りのお店を見つけて特別な時間を過ごしてみませんか？

【ホームページ】 https://umekita.com/sc/sc-special/grandgreenstyle2025/