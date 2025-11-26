防錆コーティング市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月17に「防錆コーティング市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。防錆コーティングに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
防錆コーティング市場の概要
防錆コーティング市場に関する当社の調査レポートによると、防錆コーティング市場規模は 2035 年に約 537 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 防錆コーティング市場規模は約 371億米ドルとなっています。防錆コーティング に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 3.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、防食コーティング市場シェアの拡大は、再生可能エネルギーとオフショア資産の急速な拡大によるものです。この傾向により、防食コーティングに対する安定した需要が生まれると予測されています。
例えば、世界風力エネルギー評議会（GWEC）が2025年に発表する「世界風力レポート」では、ハイブリッド太陽光風力発電プロジェクトが拡大し、インドなどの主要経済国では2030年末までに約107GWの風力発電容量に達する可能性があると示されています。このように、オフショア風力発電の着実な拡大と再生可能エネルギーの需要の急増は、防食コーティングの主要な調達チャネルを形成すると予想されます。
防錆コーティングに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/anti-corrosion-coatings-market/112589
防食コーティングに関する市場調査では、アジア太平洋地域及びラテンアメリカの新興経済国における産業の急速な拡大により、市場シェアが拡大する見通しも明らかになりました。この傾向は、収益性の高い旧式資産の交換サイクルを生み出し、防食コーティングの需要を牽引すると見込まれます。
新興経済国、特にアジア太平洋地域及びラテンアメリカ地域では、急速な産業拡大と、同時に旧式資産の交換サイクルの拡大に直面しており、これらはいずれも防食コーティングの拡大を促進する大きな要因となっています。さらに、インド財務省の政府データの分析によると、都市化計画と並行して大規模なインフラ投資が行われています。同様の投資は2020年代末までに拡大すると予想されており、資産の老朽化に伴う機会の創出と、定期的な改修及び防食の需要の創出が期待されます。
しかし、防食コーティングに不可欠な自己修復ポリマーやナノコーティングといった先進技術へのアクセスが限られているため、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。これに加えて、在庫リスクと、サプライチェーンの断片化によるサイクルの長期化が、市場の成長をさらに阻害しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335360&id=bodyimage1】
防錆コーティング市場セグメンテーションの傾向分析
防錆コーティング市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、防錆コーティングの市場調査は、技術別、樹脂タイプ別、最終用途産業別と地域別に分割されています。
