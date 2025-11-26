職人仕上げの越前漆器『日月』雑煮椀 お正月・祝い膳に人気のまゆ型デザイン
新年の食卓を格調高く彩る、越前塗「日月」まゆ型雑煮椀のご紹介です。
日本最古の漆器産地として知られる越前漆器の技を受け継ぐ職人が、一つひとつ丁寧に仕上げた本格派の漆器。お正月のお雑煮はもちろん、お祝い膳・おせち料理・ハレの日の席にもふさわしい格式を備えています。
柔らかな曲線が美しい“まゆ型”のフォルムは、手に自然と馴染み、持ちやすさと上品さを兼ね備えた形状。黒漆に金の「日月」モチーフが映えるデザインは、古来より“繁栄”や“平穏”を象徴し、新年の縁起物としても人気です。
内側は漆ならではの深い艶と光沢が広がり、温かい料理をより引き立てます。また、天然木ならではの軽さと断熱性により、熱い汁物も持ちやすく、実用性も十分。
長く使うほどに艶が増し、育つように味わいが深まる--漆器ならではの魅力も楽しめます。
お正月準備のアイテムとしてはもちろん、結婚祝い・新築祝いなどのギフトにもおすすめ。
高品質な日本製漆器をお探しの方に最適な、末永く愛用できる一客です。
越前塗 日月 まゆ型雑煮椀［1客］【お正月・祝い膳】
https://www.shikki-shop.com/owan4016-7/
越前漆器粂治郎
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335345&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
