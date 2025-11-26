“ONKYO”ブランドの聴こえサポート商品第四弾、軽度～中等度難聴に対応したシリーズ最小の耳あな型補聴器が新発売
オンキヨー株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：大朏 宗徳、以下「当社」といいます。）は、 “ONKYO”ブランドの聴こえサポート商品の第四弾として、軽度～中等度の幅広い聴力に対応した、リモコン付きの耳あな型補聴器「OHS-SC1」が発売されましたので、お知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334509&id=bodyimage1】
・商品名 ： 耳あな型補聴器
・型 番 ： OHS-SC1L（左耳用）、OHS-SC1R（右耳用）、OHS-SC1KIT（両耳用）
・価 格 ： オープン
・発売日 ： 2025年11月26日
“ONKYO”ブランドのデジタル補聴器は、独自の雑音抑制機能による音質の良さ、コンパクトで目立ちにくいサイズや機能性等について、大変多くのお客様のご支持をいただき、2025年10月にはシリーズ累計出荷数23万台（両耳セットは2台と計数）を突破するに至りました。
この度、より小さく軽く、より高音質・高機能の耳あな型補聴器「OHS-SC1」が発売となりました。さらに快適な会話をお楽しみ頂けるよう、製品ラインナップを拡充するものとなります。
【主な特長】
１）オンキヨー補聴器シリーズにおいて、最小・最軽量
耳あなにスッポリ収まり、装用すると黒いフェイスプレートはほとんど見えません。本体は約0.8gと１円玉より軽く、長時間着けていても疲れにくくなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334509&id=bodyimage2】
２）付属のリモコンで簡単調節
メインのボタンは3つ。シンプルで使いやすく、操作を音で知らせてくれます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334509&id=bodyimage3】
３）4モード対応・15段階音量調節
付属のリモコンで、「標準」「騒がしい環境」「テレビ&音楽」「マスク」の4つのモードに切り替えられ、シーンに合わせたより快適な聞こえに。さらに各モードで15段階の音量調節が可能です。
４）雑音抑制機能を強化
16チャンネルデジタル処理により、会話と雑音を分離し雑音だけを抑制。騒がしい場所でも音声を聞き取りやすくなります。
５）衝撃音抑制機能
食事の際の乾杯の音、ドアの閉まる音等、ものがぶつかる音を瞬時に小さくし、音が無くなると元に戻します。そのため、より会話に集中することができます。
６）風雑音抑制機能
アウトドアやガーデニングなどの屋外活動時に、風が補聴器に当たって発生する雑音を抑制します。
【主な仕様】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334509&id=bodyimage4】
※測定条件：日本工業規格JIS C 5512：2015（2cc）に準拠しています。
※90dB最大出力音圧レベル：上記最大出力値を出力することが可能ですが、プログラム調整により、500Hz, 1000Hz, 2000Hzの平均で110dB以下となるよう設定しています。
製品詳細は、以下の製品ホームページをご覧ください。
https://onkyo.net/hearing-aid/
当社は、音にこだわる“ONKYO”ブランドとして、お客様の日常生活を豊かで楽しくお過ごしいただくためのサポート・ご提案を今後も行ってまいります。
※”ONKYO”（補聴器を含む医療機器等において）および”オンキヨー“商標は、オンキヨー株式会社の登録商標です。
配信元企業：オンキヨー株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334509&id=bodyimage1】
・商品名 ： 耳あな型補聴器
・型 番 ： OHS-SC1L（左耳用）、OHS-SC1R（右耳用）、OHS-SC1KIT（両耳用）
・価 格 ： オープン
・発売日 ： 2025年11月26日
“ONKYO”ブランドのデジタル補聴器は、独自の雑音抑制機能による音質の良さ、コンパクトで目立ちにくいサイズや機能性等について、大変多くのお客様のご支持をいただき、2025年10月にはシリーズ累計出荷数23万台（両耳セットは2台と計数）を突破するに至りました。
この度、より小さく軽く、より高音質・高機能の耳あな型補聴器「OHS-SC1」が発売となりました。さらに快適な会話をお楽しみ頂けるよう、製品ラインナップを拡充するものとなります。
【主な特長】
１）オンキヨー補聴器シリーズにおいて、最小・最軽量
耳あなにスッポリ収まり、装用すると黒いフェイスプレートはほとんど見えません。本体は約0.8gと１円玉より軽く、長時間着けていても疲れにくくなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334509&id=bodyimage2】
２）付属のリモコンで簡単調節
メインのボタンは3つ。シンプルで使いやすく、操作を音で知らせてくれます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334509&id=bodyimage3】
３）4モード対応・15段階音量調節
付属のリモコンで、「標準」「騒がしい環境」「テレビ&音楽」「マスク」の4つのモードに切り替えられ、シーンに合わせたより快適な聞こえに。さらに各モードで15段階の音量調節が可能です。
４）雑音抑制機能を強化
16チャンネルデジタル処理により、会話と雑音を分離し雑音だけを抑制。騒がしい場所でも音声を聞き取りやすくなります。
５）衝撃音抑制機能
食事の際の乾杯の音、ドアの閉まる音等、ものがぶつかる音を瞬時に小さくし、音が無くなると元に戻します。そのため、より会話に集中することができます。
６）風雑音抑制機能
アウトドアやガーデニングなどの屋外活動時に、風が補聴器に当たって発生する雑音を抑制します。
【主な仕様】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334509&id=bodyimage4】
※測定条件：日本工業規格JIS C 5512：2015（2cc）に準拠しています。
※90dB最大出力音圧レベル：上記最大出力値を出力することが可能ですが、プログラム調整により、500Hz, 1000Hz, 2000Hzの平均で110dB以下となるよう設定しています。
製品詳細は、以下の製品ホームページをご覧ください。
https://onkyo.net/hearing-aid/
当社は、音にこだわる“ONKYO”ブランドとして、お客様の日常生活を豊かで楽しくお過ごしいただくためのサポート・ご提案を今後も行ってまいります。
※”ONKYO”（補聴器を含む医療機器等において）および”オンキヨー“商標は、オンキヨー株式会社の登録商標です。
配信元企業：オンキヨー株式会社
プレスリリース詳細へ