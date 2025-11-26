【シントトロイデン】クラウドエース株式会社様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、クラウドエース株式会社様（本社：東京都千代田区）と2025-2026シーズンのシルバースポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

クラウドエース株式会社様は2023－2024シーズンからの継続となり、3シーズン目のスポンサー契約になります。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、シルバースポンサー契約に至りました。

なお、トップチームの選手が着用する2025-2026シーズン練習着（腹）にクラウドエース株式会社様のロゴを掲出いたします。

【クラウドエース株式会社様 コメント】

「STVVのスポンサーとしてサポートできることを嬉しく思います。弊社は『正直を仕事にする』をミッションに、Google Cloudをはじめとした先端技術を活用してお客様の支援をしております。世界を舞台に挑戦するSTVVの皆様から『信頼』されるパートナーとなれるよう、クラブの活動を全力でサポートしてまいります。共に新たな価値を創造できることを楽しみにしています」

■会社概要

社名：クラウドエース株式会社

代表者：青木 誠

所在地：東京都千代田区大手町 1-7-2 東京サンケイビル 26階

事業内容：クラウドの導入設計・運用・保守やコンサルティング

公式サイト：https://cloud-ace.jp/



【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。