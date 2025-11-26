ＪＡタウンのショップ「JA全農東京」で 「八丈島産レモン　食べて応援企画」を実施中！

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「ＪＡ全農東京」で、「八丈島産レモン 食べて応援企画」を実施しています。

東京都心から南方海上約287ｋｍに位置する八丈島は、温暖な気候と豊かな自然に恵まれています。特産品の「八丈フルーツレモン」は1940年、菊池雄二さんがテニアン島より、レモンの苗を持って八丈島に帰国したことから栽培が始まった品種で、樹上で完熟させることで果皮の苦みが少なく、まろやかな酸味が特徴です。

しかしながら、2025年１０月に発生した台風２２号・２３号により、八丈島は甚大な被害を受け、八丈フルーツレモンの栽培施設も風に押しつぶされるなどしました。

このたび産地では施設修繕に取り掛かるために、比較的被害が少ないレモンを収穫しました。樹上で完熟していないため「八丈フルーツレモン」の基準は満たしませんが、青取りのものは「菊池レモン」とも呼ばれ完熟果とは異なるさわやかさと酸味をお楽しみいただけます。

そんな「菊池レモン」をＪＡタウンでは、お客様の「送料負担なし」にて産地直送でお届けします。商品を購入し食べていただくことで産地の支援に繋がります。

※数量限定での販売となります。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/etk-sup/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown