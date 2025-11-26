本会が協賛する、大学生が日本の農業や食、地域、JA等に関する研究の成果を競う研究発表大会「アグリカルチャーコンペティション（以下、アグコン）」の決勝が、下記の通りオンライン開催されますのでご案内致します。

アグコンは、国内食料自給率の低下や地域の過疎化・高齢化など、日本の農・食・地域・ JAをとりまく課題について、若い世代に自分事として考えてもらう機会として、平成29年から始まった大会です。発表分野は、（1）学術的研究分野と（2）実践的研究分野に分かれ、それぞれの分野から最優秀賞(１チーム)と優秀賞(2チーム)等を選出のうえ表彰します。

今大会は15大学から、学術的研究分野29チーム、実践的研究分野16チームの計45チームが参加しています。予選は、11月７日までの間に、各チームが提出したプレゼン動画を審査する形式で行われ、決勝へは学術的研究分野の予選上位８チーム、実践的研究分野の同５チームが出場します。決勝の結果は、翌日にアグコン公式サイトにて発表いたします。

なお、取材について、決勝当日はプレゼンの様子の視聴のみ可能となります。決勝翌日以降には、各分野の最優秀賞受賞チーム等への取材が可能です。決勝の視聴や受賞チーム等への取材をいただける場合は、お手数ですが下記の問合せ先に28日（金）の13時までにメールでご連絡お願いいたします。









記

１．主催・協賛

主催：アグリカルチャーコンペティション準備委員会

協賛：全国農業協同組合中央会

２．日時

令和７年11月30日(日)９時～18時（予定）

３．開催場所

オンライン開催（Zoom）

４．結果発表

令和７年12月1日（月）に公式サイト（https://www.agcompe.com/）にて発表





５．当日の流れ

〇実践的研究分野のプレゼンスケジュール





〇学術的研究分野のプレゼンスケジュール





６．参加チーム

〇学術的研究分野

〇実践的研究分野