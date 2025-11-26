BOUL’ANGE（ブール アンジュ) 大阪エリア初出店！12月9日（火）大阪梅田店グランドオープン

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役CEO：古峯 正佳）が運営する、オリジナルブーランジェリー「BOUL’ANGE（ブール アンジュ）」は、大阪エリア初出店となる、BOUL’ANGE大阪梅田店を12月9日（火）グランドオープンいたします。

■ 大阪梅田店限定パンとオープンから楽しめるBOUL’ANGE初の“パン飲み”スタイル

大阪梅田店では、BOUL’ANGE人気の「アンジュの白パン」を使った新作「アンジュのジャムパン」が登場します。大阪を拠点に手作りジャムを展開する「メルカートピッコロ」の国産ジャムを使用し、トウモロコシやカシス、大阪ならではの“ミックスジュースのような”など、5種類のフレーバーをご用意しました。大阪梅田店でしか味わえない一品です。また、ブリオッシュ生地を使用した「ブリオッシュカヌレドーナツ」も大阪梅田店限定商品。カスタード、チョコ、いちごの3種類のフレーバーを揃え、朝食やティータイム、パン飲みのお供にもぴったりです。さらに、大阪梅田店では日本酒やワインなどを気軽に楽しめる“パン飲み”もご用意。お酒と合わせて楽しめるメニューとして、ほうれん草やトマトのフレーバーのカラフルなチャバタも揃えています。パンとお酒を自由に組み合わせて、気軽に楽しむひと時をお過ごしください。

■ 大阪出身のアーティスト「slowth」とコラボレーション

シグニチャーであるクロワッサンをはじめ、BOUL’ANGEのパンをモチーフにデザインしたイラストを展開します。スタッフが着用するユニフォームやサコッシュのほか、店内の随所にあしらわれており、空間全体でお楽しみいただける仕掛けになっています。おしゃれなデザインから思わずくすっと笑える遊び心のあるイラストまで、大阪梅田店ならではのアートをお楽しみいただけます。

slowth｜スロース

大阪を拠点に活動するアーティスト「slowth」。

影響を受けたことや好きなもの、生活のワンシーンを題材に、どこか肩の力が抜けた刺繍作品を生み出しています。ゆるやかなタッチのモチーフは、日々の暮らしにそっと寄り添うような存在感が特徴です。イベント出店やオンラインショップを中心に活動し、その親しみやすい世界観で幅広い支持を集めています。

■ オープン記念キャンペーンも実施

オープンを記念して、12月9日（火）～12月14日（日）の6日間、各日先着200名様に、slowthのデザインをプリントしたオリジナルクッキーをプレゼントいたします。※1会計につき1点限り／無くなり次第終了

また、12月9日（火）～12月12日（金）4日間、人気No.1のクロワッサンや、大阪梅田店おすすめのパンを詰め合わせたお得なセットもご用意いたします。各日限定50セットの販売です。

店舗概要

店舗名：BOUL’ANGE 大阪梅田店

グランドオープン：2025年12月9日（火）10:00

住所：〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1丁目15-21 1階

営業時間：10:00～21:00（L.O. 20:30）

電話番号：06‐7632-7642

客席：14席

■ 商品ラインナップ（一部）※8%税込表示

日本酒やワインなどと一緒にパンを楽しめる「パン飲み」スタイルを提供します。

ほうれん草やトマトのフレーバーのチャバタや惣菜系など、お酒と合わせるとさらに美味しいパンが揃っており、時間を気にせず、自分のペースで自由に楽しめます。また、お酒に合うパンだけでなく、パンと一緒に味わえるちょっとした一品もご用意。ぜひお気に入りの組み合わせを見つけながら、思い思いの時間をお楽しみください。

<ブール アンジュ人気No.1> クロワッサン \ 238

ブール アンジュのシグネチャー。 上質な国産バターとオリジナルブレンド の小麦を使用し、厚め の層にすることで外はサクッ、中はふわっとした食感を実現。 しっかりとした生地は、カット しても潰れず、美しい断面にな ります。食感と芳醇なバターの香りが織りなす 唯一無二の味わ いが特長です。

<大阪梅田店限定> アンジュのジャムパン \ 248～

生食専用の「パン ド ミ アンジュ」を使用した店舗限定パンです。北海道産ゆめちからを100％使ったしっとりとした生地に、大阪の手作りジャムブランド「メルカートピッコロ」のジャムをたっぷりと入れました。フレーバーはトウモロコシ、カシス、あまおう苺、ブラッドオレンジ、フルーツミックスようなの5種類で、生地のほんのり甘い風味とジャムの味わいが絶妙にマッチする、ここだけで楽しめる限定パンです。

<大阪梅田店限定> ブリオッシュカヌレドーナツ \ 216～

「ブリオッシュカヌレドーナツ」は、ブリオッシュ生地をカヌレ型で焼き上げ、外はサクッと香ばしく、中はしっとりふわふわ。生地ならではのほんのり甘い味わいが特徴です。カスタード、いちご、チョコの3種類のフレーバーを揃え、ティータイムやちょっとした手土産にもぴったりの一品です。

■ BOUL’ANGE（ブール アンジュ）とは

「BOUL’ANGE」は、ベイクルーズ初のオリジナルブーランジェリーとして2017年6 月に誕生し、現在全国に19店舗を展開中です（2025年11月25日時点）。店名を冠し たこだわりの食パンは、トースト専用の「Pain de mie “Boul”(パン ド ミ “ブール”)」 と、生食専用の「Pain de mie “Ange”(パン ド ミ “アンジュ”)」の2種類を展開。加えて、人気NO.1の「クロワッサン」など、どんなシーンでも楽しめる豊富なラインナップをご用意しています。

HP: https://www.flavorworks.co.jp/brand/boulange.html

Instagram:@boulange.jp(https://www.instagram.com/boulange.jp)

