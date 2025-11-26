FENNEL「第五人格2025IJL秋季大会」出場記念！選手との撮影＆サイン会への参加権が当たるキャンペーンを開催

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、当社がスポンサーを務めるプロeスポーツチーム・FENNELの「第五人格2025IJL秋季大会」出場を記念して、2025年11月26日(水)より、総額90万円分の「えらべるPay(R)」（※1）が抽選で当たるXでのフォロー&リポストキャンペーンを開催いたします。

また、本キャンペーン参加者を対象に、FENNELオリジナルグッズの配布やFENNELの人気配信者・Precor（プリコ）氏との撮影＆サイン会の抽選を実施します。

キャンペーン概要

本キャンペーンは、期間中に当社Xアカウントのフォロー&リポストをすることが参加条件となります。キャンペーンに参加すると、抽選3,000名様に「えらべるPay (R)」（※1）をプレゼントいたします。また、大会期間中にFENNELブースにご来場いただき、抽選結果画面をスタッフにお見せいただくことで、先着でFENNELオリジナルステッカーをプレゼントいたします。さらに、Xで「松井証券とFENNELにやってほしい企画」を投稿いただいた方の中から抽選で、FENNELの人気配信者・Precor（プリコ）氏との写真撮影＆サイン会にご招待いたします。

【１】 X フォロー&リポストキャンペーン

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/114007/table/215_1_89e7bf54895a6ee9ee59b98f4e5a9513.jpg?v=202511260427 ]

【２】 FENNELブースでオリジナルステッカーがもらえるキャンペーン

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/114007/table/215_2_f7a38dc6b59de53be9c3390c7e9fa078.jpg?v=202511260427 ]

【３】Precor（プリコ）氏との撮影＆サイン会参加のチャンス！「松井証券とFENNELにやってほしい企画」投稿キャンペーン

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/114007/table/215_3_56f4911e2d778ada98cf604596b0eaad.jpg?v=202511260427 ]

Precor（プリコ）

第五人格のプレイ配信を中心に活動するストリーマー。高い戦術理解と安定したプレイに加え、ユーモアのある軽妙なトークで多くの視聴者を惹きつけている。

第五人格2025IJL秋季大会について

注意事項- 当社が不正と認めた場合、当社の任意でキャンペーン対象外とする場合があります。- プレゼントは課税対象となり、確定申告が必要な場合があります。詳細は所轄の税務署へご確認ください。- 本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止となる場合があります。

『Identity V 第五人格』は、NetEase Games が開発・運営する非対称対戦型マルチゲームです。

日本 e-sports プロリーグ「第五人格2025IJL秋季大会」は 10 月 25 日に開幕し、7週にわたって BO3 の総当たり戦を実施、上位 6 チームがプレイオフへ進出します。

今季のプレイオフは大阪で開催され、12 月 19 日から 3 日間、インテックス大阪 5 号館にて 2025 秋季 IJL の王者を決定します。

本大会は、第五人格世界大会「Call of the Abyss IX」への出場シード枠を懸けた重要な一戦となります。

「FENNEL」とのスポンサー契約について

当社では、さらなる発展を遂げるeスポーツ界を支えるとともに、試合を観戦する若年層の方々に投資を身近に感じていただきたいという思いから、「FENNEL」とのスポンサー契約を2025年5月に締結しました。FENNELは、有名ゲームタイトルの大会で優秀な成績を残す強豪チームであり、アパレル事業にも注力してグッズに留まらないファッションブランドを目指すなど、若年層のカルチャーにも大きな影響を与えており、当社のスローガン「投資をまじめに、おもしろく。」との親和性を感じております。当社とFENNELは、本キャンペーンの他にも、FENNELファンに向けた様々な取り組みの実施を予定しています。

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

以上

※1 「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には、会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

・ラインナップの中から好きな商品と交換していただけます。

・ポイント数は受け取ったチケット券面をご確認ください

・ラインナップおよび交換に必要なポイントは付与されたギフトにより異なり、変更になる場合がございます。

・ポイント交換レートは商品により異なります。記載された必要ポイント数をよくご確認の上、商品と交換してください。

業者名等：松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号

加入協会名：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会