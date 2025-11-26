【 SiTest 新機能 】1st Party データや外部データと連携して1時間程度で簡単にウェブページのパーソナライズができる「カスタムディメンション パーソナライズ」を提供開始
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区、代表取締役 CEO 金島 弘樹、以下「グラッドキューブ」）は、2025年11月26日（水）、ウェブサイト解析・改善 SaaS「 SiTest（サイテスト）」において、1st Party データなどの外部データと連携してウェブページをパーソナライズできる「カスタムディメンション パーソナライズ」機能を追加しました。
■機能追加の背景
近年、デジタルマーケティング領域では顧客体験（ CX ）の質が、企業の競争力を左右する最重要テーマになっています。市場が成熟し、画一的な情報発信では顧客の注意を引きつけにくくなったことで、一人ひとりの興味や行動履歴に基づいた、精度の高いパーソナライズが求められるようになりました。
実際、調査会社各社のレポートでも「多くの企業がパーソナライズに取り組んでいるものの、成果が出るまでには課題が多い」と指摘されています。ガートナーの調査では、デジタルマーケティングリーダーの63%が依然としてパーソナライゼーションに苦戦している （*1） とされており、実務面でのハードルの高さが浮き彫りになっています。
特にウェブサイトにおけるパーソナライズは、ユーザーのエンゲージメント向上、コンバージョン改善、そして LTV（顧客生涯価値）への寄与といった、企業成長に直結する領域です。
（*1）出典：Gartner, Inc. “Gartner Says 63% of Digital Marketing Leaders Still Struggle with Personalization, Yet Only 17% Use AI and Machine Learning Across the Function”
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/-gartner-says-63--of-digital-marketing-leaders-still-struggle-wi
■サービスの概要
SiTest は、ウェブサイトの分析から改善、効果検証までを一貫して行えるウェブ解析・改善ツールです。パーソナライズ機能は管理画面で設定する様々な条件によってウェブサイトのコンテンツを表示し分けることが可能です。
今回新たに追加された「カスタムディメンション」でのパーソナライズの振り分けでは、様々な1st Party データを活用して顧客の属性に応じたウェブサイトのコンテンツを簡単に、ダイナミックに出しわけることでエンゲージメント向上やコンバージョン率改善が可能になります。
■サービスの活用例
（1） 直近の購入カテゴリによるトップページのパーソナライズ（ EC サイト向け ）
購買履歴データをカスタムディメンションとして取得、「最終購入カテゴリがベビー用品」のセグメントを作成し、トップページに子供向け商品のバナーを上部に表示することで、直帰率を改善しリピート購入を促進します。
（2） 業種・企業属性による導入事例の出し分け（ B2B サイト向け ）
CRM などの既存顧客データベースと連携し「製造業」という属性情報を活用して、製造業向けの DX 導入事例やソリューションを埋め込みやポップアップバナーでページに優先表示し、自社課題に近い提案を行うことで CVR を向上させます。
（3） 会員ランクによる限定セールの表示（全業種・サービス向け）
会員管理システムのランク情報を連携して「ゴールド会員」セグメントを作成し、一般ユーザーには見せない限定キャンペーンやシークレットセールを表示することで、優良顧客への特別感を醸成しリピート購入を促し、LTV を最大化します。
