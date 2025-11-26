チタンの美しさが際立つ「Rex-long ロックグラス」- 化粧箱入りの高級ギフトに最適
チタングラスの人気シリーズより、「Rex-long ロックグラス 285ml（化粧箱入り）」が登場しました。独自のチタンコーティング技術を採用し、ガラスならではの透明感と、チタンが生み出す上質な煌めきを兼ね備えたワンランク上のロックグラスです。チタンは軽量かつ強度に優れ、金属臭がなく飲み物の風味を損なわないため、ウイスキー・焼酎・カクテルなど幅広いドリンクをよりクリアな味わいで楽しめます。
Rex-longは手にしっとりと馴染むフォルムが特徴で、285mlという使い勝手の良い容量は、オンザロックから水割り、ソフトドリンクまで万能。日常使いはもちろん、大切な方への誕生日プレゼント、父の日ギフト、退職祝い、企業ノベルティなどにも選ばれる高級感のあるアイテムです。
さらに、化粧箱入りのため、そのままギフトとしてお渡しできるのも嬉しいポイント。上品な輝きを放つチタングラスは、インテリア性も高く、テーブルを華やかに演出します。
機能性・デザイン性・耐久性を兼ね備えたRex-longロックグラスは、特別な時間をより豊かにしてくれる逸品です。高品質なチタングラスをお探しの方や、長く愛用できるギフトを贈りたい方におすすめいたします。
【チタングラス】Rex-long ロックグラス 285ml 化粧箱入り
https://naire-shop.com/naire-progress-012/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335344&id=bodyimage1】
株式会社堪能や
