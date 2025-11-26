BLドラマ『逆愛～Revenged Love～』がBS11+で配信決定！話題の逆愛ドラマが11月26日から単品レンタルで視聴可能
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2025年11月26日（水）よりBLドラマ「逆愛～Revenged Love～」の単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335225&id=bodyimage1】
（C） 2025 Vision Moments Media Pte. Ltd.
BLドラマ「逆愛～Revenged Love～」のあらすじ
貧乏でダサいせいで彼女にフラれた呉所畏（ウー・スオウェイ）は、起業して彼女を見返そうとする。しかし仕事を始めると、なぜかいつも邪魔者が現れる。邪魔者の名は池騁（チー・チョン）。金持ちの御曹司で蛇を愛するイケメンの彼こそが、なんと元カノの現在の恋人だったのだ。自分を捨てた元カノと恋人を奪った池騁にリベンジしようと思い立った呉所畏は、自分が池騁を誘惑して落とせば、２人に逆襲できて一石二鳥と考える。呉所畏の猛アタック作戦に池騁は…？
キャスト
ズー・ユー
ティエン・シューニン
ジャン・シュエン
リウ・シュエンチョン
スタッフ
エグゼクティブプロデューサー：バイ・リーモン、チャイジーダン
監修：チャイジーダン
脚本：チャイジーダン
【配信開始日】
2025年11月26日（水）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/revenged-love?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/revenged-love?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
