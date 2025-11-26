キッチンカー発！新感覚アイドルユニット「＋８ Tasu-hachi」 キッチンカーメニュー連動の3rdシングル『chu!chu!churros』配信
株式会社ウィスコム（本社：東京都中野区、代表取締役：齋藤隆）が運営する音楽レーベル「Wiscom Music」に所属するキッチンカーアイドル「+8 Tasu-hachi」は、キッチンカーメニューの「チュロス」と連動した3rdシングル『chu!chu!churros』を、2025年11月25日より主要音楽配信サービスにてリリースいたしました。
■2025年11月25日（火）よりデジタル配信
タイトル：「chu!chu!churros」
アーティスト：+8 Tasu-hachi
https://linkco.re/v8MA1X2P
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335205&id=bodyimage1】
■「chu!chu!churros」楽曲情報
作詞・作曲：TT / プロデュース：YUI ／ ジャケットデザイン：zuzu
キッチンカー発、“美味しさもかわいさも届ける”アイドル「+8 Tasu-hachi」の3rdシングル「chu!chu!churros」は、キッチンカーで販売しているメニューで、米粉100%のサクもち食感の「チュロス」をモチーフにした胸きゅんポップチューン。ひと口かじれば恋がはじまるような、甘くてワクワクする世界観をギュッと詰め込んだ、ライブでもSNSでも盛り上がる必食ならぬ“必聴”ソングです！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335205&id=bodyimage2】
＜デザイナーzuzuさんとのコラボレーション＞
「chu!chu!churros」のジャケットデザインは新進気鋭のデザイナーzuzuさんとコラボし、店頭POPにもzuzuさんがデザインしたPOPを連動して展開しています！
【zuzuプロフィール】
普段は飲食業に携わって25年。傍らでイラストレーターとして挑戦中。
女性をメインモチーフに、表情に宿る強さ・儚さ・美しさをポップに描く。
SNSを中心に活動し、展示やマルシェへの出展も予定。
今回の「+8 Tasu-hachi」とのコラボを機に、さらに表現の幅を広げていき、作品を通じて、誰かの背中をそっと押せる存在を目指している。
Instagram：@zuzu_illust
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335205&id=bodyimage3】
■キッチンカーアイドルとは？
「キッチンカーアイドル」は、“食×音楽”をコンセプトに活動する新感覚のアイドルグループ。メンバーそれぞれがオリジナルのキッチンカーで働き、自ら調理したこだわりのフードを提供しながら、ライブパフォーマンスやイベント出演を行っています。キッチンカーを通じて地域とつながり、食の魅力と笑顔を届ける彼女たちは、まさに“動くエンタメステージ”。ステージの上だけでなく、街角やイベント会場でファンと直接触れ合えることも魅力のひとつ。アイドルとしての輝きと料理人としての腕前を両立し、リアルとSNSの両方で話題を呼ぶ、新時代のハイブリッドアイドルです！
■公式HP
https://kitchencar-idol.tasu-hachi.com/
■公式SNS
TikTok https://www.tiktok.com/@8.tasuhachi
Instagram https://www.instagram.com/tasu_hachi/
X https://x.com/8_tasu
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335205&id=bodyimage4】
＜会社概要＞
商 号 ：株式会社ウィスコム
所在地 ：東京都中野区本町6丁目35-14 アダチビル2階
代 表 ：齋藤 隆
H P ：https://wiscom-inc.com/
【主な事業】
・テレビ番組、映画の制作／音楽制作、配信
・ライバー事務所運営／タレント、アーティスト、モデルのキャスティング
配信元企業：株式会社ウィスコム
