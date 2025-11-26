【ホテルヴィスキオ尼崎】期間限定「2026 NEW YEAR VIKING」開催のご案内

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

ホテルヴィスキオ尼崎（兵庫県尼崎市、総支配人 大矢悦子）は、2026年1月1日（木・元日）～4日（日）限定で、カフェ＆レストラン「ウエストリバー」にて「2026 NEW YEAR VIKING」を開催いたします。

詳しくはこちら :https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/news/detail.php?id=408※画像はイメージです

ホテルヴィスキオ尼崎の2階カフェ＆レストラン「ウエストリバー」では、「2026 NEW YEAR VIKING」を開催。ランチとディナーで、お正月料理や洋食メニューをバイキング形式で提供します。ご家族、ご友人、皆さまで楽しめるメニューをバラエティ豊かにご用意しました。

■お正月らしい味わいも楽しめる♪多彩な洋食メニュー

カフェ＆レストラン「ウエストリバー」は元日のランチからオープン！料理長が腕をふるう約３0種類の洋食メニューが揃い、「有頭エビフライ」「握り寿司」や、ランチでは「ビーフグリル」など、お子様に人気のメニューに、「甘辛手羽先のフリット」や「あずま錦貝と茸のアヒージョ」、加えてお正月らしい味わいの一部としておせち料理、お雑煮など、幅広い世代に楽しんでいただける料理が並びます。ディナータイムには「ローストビーフ」や「サーモンのパイ包み」などの特別メニューも加わり、より華やかな食事をお楽しみいただけます。約20種類のソフトドリンクが飲み放題で、アルコールは別途1,500円（税込）飲み放題をご注文いただけます。

■好きな具材を選んで楽しめる♪ハンバーガー作り

バイキングコーナーでは、「煮込みハンバーグ」「照り焼きチキン」「お魚のフリット」など、お子様にも人気の料理を揃えています。バンズをご用意していますので、お好きな具材を選んでハンバーガーを作ることもできます。「ポテトフライ」や「チキンナゲット」も添えてお楽しみください。ご家族やご友人と一緒に、自由に組み合わせて作るハンバーガーで、特別なひとときをお過ごしください。

■2026 NEW YEAR VIKING 概要

開 催 日：2026年 1月1日（木）～4日（日）

開催日程：

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/95932/table/1082_1_ff2f4191c0bbbfcb28f6a1d44ddd92e6.jpg?v=202511260358 ]

料 金：

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/95932/table/1082_2_ea5ec4c5e771e30526c8cdf26b17dd6e.jpg?v=202511260358 ]

※未就学児は大人1名につき1名まで無料、2人目以降は1名につき小学生料金を頂きます。

※食べ放題・ソフトドリンク飲み放題付き。

アルコール飲み放題は、お一人様につき別途1,500円（税込）。

開催場所：ホテルヴィスキオ尼崎 2階 カフェ＆レストラン「ウエストリバー」

【メニュー内容（一例）】

煮込みハンバーグ/照り焼きチキン/お魚のフリット/有頭エビフライ/甘辛手羽先のフリット/ピリ辛トムヤムクン/あずま錦貝と茸のアヒージョ/茄子と牛すじのマカロニグラタン/タコの唐揚げ/黒カレー/ロースハム/本日のピザ/串カツ/ポークグリル/ソーセージグリル/ポテトアリオリ/ポークリエット/パテ・ド・カンパーニュ/パニプリ/握り寿司/おせち料理各種/お雑煮/デザート各種 など

【ソフトドリンクメニュー内容（一例）】

コーラ/ジンジャーエール/オレンジジュース/アップルジュース/グレープフルーツジュース/トマトジュース/ウーロン茶/ホットコーヒー/アイスコーヒー/紅茶/アイスティー/ライムソーダ/レモンソーダ/オレンジソーダ/アップルソーダ/ティーソーダ/炭酸水/トニックウォーター など

※表示価格はすべて消費税込みです。

※料理内容は変更となる場合がございます。

ご予約はこちら :https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/news/detail.php?id=408■ホテルヴィスキオ尼崎についてホテルロビーイメージ

JR尼崎駅から徒歩１分の利便性、リラックスと寛ぎの空間を提供します。

JR尼崎駅直結、関西国際空港からリムジンバスの利用で約65分とビジネスシーンにも好立地。

神戸三ノ宮、大阪梅田方面へはもちろん宝塚や京都への観光にも大変便利な立地にあります。

ホテルヴィスキオ尼崎 公式サイト :https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/■このリリースに関するお問い合わせ先

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発／ホテルヴィスキオ尼崎 企画課

TEL：06-6491-8511／FAX：06-6491-8575

E-mail : kikaku@hotelvischio-amagasaki.jp

