MSCI ESGレーティングにおいて初めて「AA」を獲得

大東建託株式会社

大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：竹内啓）は、2025年の世界的なESG投資評価指標である「MSCI ESGレーティング」において、ESGへの取り組みが高く評価され、これまでの「A」評価から格上げされ、初めて「AA」評価を獲得しました。

MSCI ESGレーティングは、企業が属する業界固有のESGリスクや機会に対する対応力を、同業他社との相対評価に基づきAAA（最上位）からCCC（最下位）までの7段階で格付けするものです。GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）をはじめとする機関投資家が採用するESG指数の構成銘柄選定にも活用されています。

大東建託は、経営倫理の強化やクローバック条項の導入などガバナンス体制を強化するとともに、脱炭素社会の実現、サプライチェーンにおける人権尊重、人的資本経営の推進など、環境・社会・ガバナンスの各分野で継続的な改善を進めてきました。これらの取り組みが今回の高評価につながりました。

また大東建託は、GPIFが採用する「MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数」、「FTSE Blossom Japan Sector Relative Index」、「S&P/JPX カーボン・エフィシエント指数」、ならびに「Morningstar 日本株ジェンダー・ダイバーシティ・ティルト指数」の各構成銘柄にも選定されています。

大東建託は、今後もサステナビリティを経営の中核に据え、環境・社会・ガバナンスの各分野における取り組みを一層強化し、ステークホルダーの皆さまとの対話を通じて、持続的な企業価値の向上とより社会課題の解決に取り組んでいきます。

統合報告書 2025

https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/report.html

ESGデータ集2025

https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/pdf/2025/esg-data_sheet2025.pdf

サステナビリティレポート2025

https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/esg/sustainability_report.html

※ MSCIのロゴ、商標、サービスマークまたは指数名称の使用は、 MSCIまたはその関連会社による当社への後援、保証、販促には該当しません。MSCI指数はMSCIの独占的財産です。MSCI指数の名称およびロゴはMSCIまたはその関係会社の商標またはサービスマークです。

