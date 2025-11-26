ナイセンクラウド、産業交流展2025に出展 （東京ビッグサイト 11/26～28）
アイティオール株式会社（本社：東京都港区）は、同社が提供するクラウド電話「ナイセンクラウド」を、11月26日～28日に東京ビッグサイトにて開催される「産業交流展2025」に出展します。
ナイセンクラウドを使って、拠点が離れていても同じオフィスにいるかのように同じ電話番号で発着信したり、内線取次ぎするなどのデモを展示します。ナイセンクラウドは、例えば東京の市外局番03番号をスマホで発着信と内線が可能となるサービスです。
サービス詳細はこちら⇒ https://naisen.jp
■産業交流展2025 イベント概要
首都圏に事業所を有する、個性あふれる中小企業などの優れた技術や製品を一堂に展示し、販路拡大、企業間連携の実現、情報収集・交換などのビジネスチャンスを提供することを目的として開催。
場所：東京ビッグサイト西展示棟
日時：2025年11月26日（水） ～11月28日（金） 10:00～17:00
URL ：https://www.sangyo-koryuten.tokyo/
【出展社名・出展場所】
会社名 ：アイティオール株式会社（ナイセンクラウド）
小間番号 ：異-21（西展示棟 2階 西2ホール）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335351&id=bodyimage1】
■ナイセンクラウド・サービス概要
上場企業から個人事業主様まで、導入企業7000社
“高価なビジネスフォン、コードレス電話はもういらない！”
ナイセンクラウドは「内線」を「クラウド化」して、どこでもオフィスにすることを実現。
会社の固定電話番号をどこでも、発信・着信・内線化することができます。
【ナイセンクラウドの特徴・機能】
・使える電話番号は050の他、お手持ちの全国局番011～099、0120/0800（フリーダイヤル）等に幅広く対応
・拠点間内線通話無料のクラウドPBX
・PC・スマホ・IP電話機等で発着信
・電話着信時に複数端末の一斉呼び出し
・複数電話番号の所有（着信時は発信者番号と着信者番号が両方表示）
・外線通話料：3分8円～。分課金、秒課金にも対応
・豊富な標準機能（電話番号・時間別の着信ルール設定、留守番電話、鳴りわけ、自動応答、転送、着信拒否、ウェブ電話帳、着信時ポップアップ通知等）
・豊富なオプション（全通話録音、IVR、通話モニタリング・ウィスパリング、電話会議 等）
・初期費用10,000円～、月額2,000円～
・ISMS/ISO27001、プライバシーマーク両取得
・浜松町・大門交差点のド真ん中に常設ショールームあり
サービス詳細はこちら⇒ https://naisen.jp
■会社概要
◆アイティオール株式会社
【東京本社】 〒105-0012 東京都港区芝大門1-16-7 幸伸ビル3階（1階ショールーム）
TEL: 03-4455-7448 FAX: 03-5777-2022
【代 表 者】 代表取締役 鹿島 雄介
【設立年月】 2007年4月11日
【資 本 金】 2700万円
【Ｕ Ｒ Ｌ】 https://www.itall.co.jp
＜本プレスリリースに関するお問い合わせは下記までお願いします。
アイティオール株式会社 広報担当：井上真樹
電話番号: 03-4455-7448 FAX番号:03-5777-2022 e-mail:publicity@itall.co.jp
配信元企業：アイティオール株式会社
プレスリリース詳細へ