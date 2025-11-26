収益不動産のアズ企画設計 不動産交流会「アズサロン」の専用サイトを公開
東京都心部を中心に、1都3県で不動産販売事業を行う株式会社アズ企画設計（東京都千代田区、代表取締役：松本俊人）は、主催する不動産交流会「アズサロン」の専用サイトを制作、公開いたしました。
■アズサロンについて
アズサロンは、株式会社アズ企画設計が主催する不動産交流会（不動産業者会）です。
初回は1995年、地域の公民館を借り、不動産仲介営業の方6名でスタート。定期的に開催しているうち、「あの不動産交流会は他とちょっと違う！」と話題になり、ご要望にお応えする形で、隔週1回、毎週1回と開催頻度が増えていきました。
アズ企画設計が丸の内に移転してからは、会場も丸の内オフィス（東京駅直結）のカフェスペースに変更され、アクセスも格段に良化。東京、埼玉、横浜の近郊だけでなく、名古屋、大阪、神戸、遠くは仙台や福岡からも参加者が集まるようになりました。
今では毎週開催にも関わらず、ほぼ毎回上限の40名参加と満員御礼。毎週木曜日は全国からアズ企画設計に不動産業者が集って名刺交換、という風景は業界の風物詩となっています。
その歴史、開催頻度、毎回の参加人数から、比較データがないため明言はできないものの、「累計参加人数日本一の不動産交流会」を自負しています。
■アズサロン専用サイトについて
これまでアズサロンに参加するためには、アズ企画設計からのメールマガジンを受け取るか、オウンドメディアである『ハウスくんドットコム』から問い合わせメールを送る必要がありました。
今回完成した専用サイトは、株式会社ペライチの運営するホームページ作成サービス『ペライチ』を使用し、ランディングページ（LP）の形態を採用。訪問者は、画面遷移をすることなくアズサロンの特徴を知り、ワンクリックで参加問い合わせまで完了することができます。
https://azsalon.hp.peraichi.com/
配信元企業：株式会社アズ企画設計
