株式会社N-LaBo(本社：東京都中央区、代表取締役：川辺 奈穂)が運営する美容鍼灸院『銀座ハリッチ』は、自分に、大切な方に、“美”を贈るギフト提案をスタート。スキンケアアイテムやインナーケアアイテムを華やかに包むギフトバッグを、2025年11月28日(金)より販売開始いたします。





さらに、同日より、＜根幹美容マスク＞フェイシャルグロースマスク5枚と限定ポーチを組み合わせた数量限定の「根幹美容マスク ギフトセット」も登場。





セットはもちろん、そのほかのアイテムもギフトバッグに入れて贈ることが可能です。心あたたまる季節に、銀座ハリッチのアイテムで“美しさを贈る”ひとときをお楽しみください。





ギフトバッグ









■ギフトバッグについて

銀座ハリッチのパッケージデザインを象徴する“筆のモチーフ”をあしらったギフトバッグ。

スキンケアアイテムやインナーケアアイテムを贈りやすいサイズ感で、様々なシーンでお使いいただけます。





価格 ： 550円(税込)

販売開始日： 2025年11月28日(金)

販売場所 ： 銀座ハリッチ 各店舗・銀座ハリッチ公式オンラインストア( https://haricchi.com/shop/products/HG001 )





※銀座ハリッチ 福岡院は2025年11月29日(土)より販売開始

※数量限定の「根幹美容マスク ギフトセット」には無料で付属します。









■数量限定「根幹美容マスク ギフトセット」について

根幹美容マスクギフトセット





セット内容：

・根幹美容マスク「フェイシャルグロースマスク」5枚

・限定ポーチ

・ギフトバッグ





価格：5,500円(税込)





販売開始日：2025年11月28日(金)

販売場所 ：銀座ハリッチ 各店舗・銀座ハリッチ公式オンラインストア( https://haricchi.com/shop/products/HG004 )





※数量限定・無くなり次第終了

※福岡院のみ11月29日(土)より販売開始









■フェイシャルグロースマスクについて

フェイシャルグロースマスク





＜ヒト幹細胞順化培養液*を配合した、“根幹ケア”マスク＞

(*整肌成分として)





ヒト幹細胞順化培養液*は、ヒト由来の幹細胞を培養する過程で得られる上澄み液で、細胞が生み出すたんぱく質やペプチドなど、多彩な美容因子を含みます。

肌の根幹にアプローチするこの成分が、肌本来の力に寄り添い、美しさの土台を育てるケアを目指します。

*幹細胞そのものは含まれていません。









■銀座ハリッチについて

『銀座ハリッチ』は、全国16店舗・年間7万人が来院する美容鍼灸院。国家資格を持つ鍼灸師が東洋医学と西洋美容を融合した独自メソッドの施術を実施。極細鍼を使用し痛みを抑えた心地よい施術体験の提供や、独自のツボ刺激や微弱電流(パルス)を活用し、美しさを最大限に引き出します。

Webサイト： https://haricchi.jp/

LINE ： https://line.me/R/ti/p/@byw0711h

Instagram： https://www.instagram.com/ginza_haricchi/

https://www.instagram.com/haricchi_skincare/

YouTube ： https://www.youtube.com/@kawabenao_ginzaharicchi









■銀座ハリッチのスキンケアブランド「HARICCHI Revive Skincare」について

“美は、根幹から目覚める。”

鍼灸の知恵と美容科学が響き合い、素肌に眠る“美の本能”を静かに呼び覚ます。

私たちが目指すのは、対症的なケアではなく、肌の本質に寄り添う、根幹からの美の再構築。

東洋医学の知恵と西洋の先端科学が融合した、HARICCHI Revive Skincare。

それは、肌が本来持つ力を尊重し、未来へと美を育む哲学です









■株式会社N-LaBoについて

代表の川辺 奈穂は、自身の不調が鍼灸で改善した経験から『銀座ハリッチ』を開業。美容・睡眠・婦人科など多様な専門鍼灸院や、パーソナルトレーニングジムを展開。株式会社N-LaBoは、今後もこだわり抜いた鍼灸技術とサービスにより、お客様のライフパートナーで在り続けます。





【会社概要】

会社名 ：株式会社N-LaBo

本社所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-16-3 東京真珠ビル4F

代表取締役：川辺 奈穂

事業内容 ：美容鍼灸院の運営(美容鍼灸院『銀座ハリッチ』16店舗／

睡眠改善鍼灸院『NEL』3店舗／

EMSパーソナルトレーニングジム『BCT』2店舗)

鍼灸施術・化粧品事業