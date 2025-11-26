クリンスイ浄水カートリッジ　模倣品の見分け方 特設ページを公開 〜STOP！偽物浄水カートリッジ被害　年末に向け注意喚起を強化〜























■模倣品



クリンスイの純正品を真似した違法商品です。



水漏れや破裂、浄水機能が正しく機能しないといった多くの被害が報告されています。















膜の切れたフィルター 水漏れ



（模倣品スパウトイン浄水カートリッジ）（模倣品ビルトイン浄水カートリッジ）







■互換品



他社が独自に製造した、クリンスイの純正品と互換性のある商品です。



クリンスイの互換品とうたったカートリッジの浄水能力や材料を三菱ケミカル・クリンスイ社は確認しておりません。



※純正品との性能の違いやその他詳細情報は特設ページ、もしくは下記をご覧ください。



・三菱ケミカル・クリンスイの模倣品に対する取り組みについて



https://cleansui.com/brand-protection







■模倣品クリンスイの純正品を真似した違法商品です。水漏れや破裂、浄水機能が正しく機能しないといった多くの被害が報告されています。





※上記はあくまで一例です。その他詳細は特設ページをご確認ください。■偽物を購入してしまった場合の対策を紹介偽物を購入してしまったお客様の対応策を特設ページ内でまとめています。<特設ページ内で紹介している対応策>‐ι覆鮃愼した店舗へご連絡・ご相談をお願いします。店舗が閉鎖、または連絡をしても返答を得られない場合は、各ECサイトの相談窓口へご相談ください。Ｌ亙鑄覆鮖藩僂靴燭海箸波鏗欧砲△錣譴疹豺腓蓮購入店舗・ECサイト窓口へご連絡いただくとともに、消費生活センター（188）へのご通報にもご協力ください。なお、三菱ケミカル・クリンスイでは弊社が製造する浄水カートリッジ以外の浄水カートリッジの使用を原因とする浄水器の故障または不具合等につきましては、保証期間内であっても、保証規定に基づく修理を行いません。純正品以外の製品につきましては、お客様ご自身の責任においてご使用をお願いいたします。■偽物浄水カートリッジ注意喚起 特設ページ「浄水カートリッジ 模倣品の見分け方」https://cleansui.com/brand-protection/miwakekata三菱ケミカル・クリンスイ株式会社1984年、雑菌まで除去できる世界初の中空糸膜フィルターを採用した家庭用浄水器「クリンスイ」を発売。「コップ一杯の水をきれいに」というブランドメッセージのもと、現在では海外でも利用されるグローバルブランドに。浄水器にとどまらない水のブランドとして、製品やサービスを展開しています。クリンスイ URL：https://cleansui.comクリンスイ WEB JOURNAL：https://brand.cleansui.com/journalInstagram 公式アカウント：@cleansui_knows https://www.instagram.com/cleansui_knows/X公式アカウント：@Cleansui_jp https://x.com/Cleansui_jpLINE公式アカウント：https://x.gd/cNETq＜本件に関する報道関係のお問い合わせ＞三菱ケミカル・クリンスイ株式会社 コーポレートブランディング部Mail：MCJP-MBX-MRP_CLEANSUI_PR@mchcgr.comクリンスイPR代理店：プラップジャパン（担当：日谷、赤嶺）Mail：cleansui@prap.co.jp【参考資料】純正品・互換品・模倣品の違い■純正品三菱ケミカル・クリンスイが独自の技術で製造し、正規のルートで販売されている商品です。国内工場で生産されたもので、活性炭＋中空糸膜のダブルフィルターが内蔵されており、三菱ケミカル・クリンスイ社が浄水能力を保証したものを指します。クリンスイのアンダーシンクカートリッジの中空糸膜フィルターは、細かい孔を開けたポリエチレン糸を編み、面積を増すことでろ過効率を高めています。その高い技術は医療機器の洗浄装置にも採用されています。