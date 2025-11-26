冬の淡路島。満天の星が瞬く丘の上に佇む「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」では、 2025年12月23日（火）～12月25日（木）の3日間限定で、サンタクロースが客室を訪れるスペシャルクリスマスステイを開催します。 扉の向こうに現れるサンタの姿に、大人も子どもも思わず笑顔に。 この季節だけの特別な時間が、淡路島の夜を優しく彩ります。

サンタクロースは、17:00～18:00の時間帯にお客様のお部屋を訪問。ミニクリスマスギフトをお届けするほか、約5分間のグリーティング＆記念撮影もお楽しみいただけます。また、事前にお預かりしたプレゼントをサンタクロースからお渡しすることも可能で、大切な人へのサプライズや、お子さまへの忘れられない思い出づくりにぴったりの企画です。

さらに、ご宿泊のお客様には、オリジナルシャンパンや地ビール、ソフトドリンクなどをお部屋でお楽しみいただけるフリードリンクサービスをご用意。たった3日間だけ訪れる、静かで温かな奇跡を、「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」で大切な人とお過ごしください。

■スペシャルクリスマスステイ 概要

実施期間：2025年12月23日（火）～12月25日（木）内容：①17:00～18:00の間に、サンタクロースがお部屋までミニクリスマスギフトをお届け②サンタクロースとのグリーティングお写真撮影会（約5分）※お客様ご用意のプレゼントをサンタクロースからお渡しすることも可能（事前申込制）予約： 下記URLよりご予約くださいhttps://awaji-grandchariot.com/topics/3977/※当日予約は代表電話（0799-64-7090）までお問合せくださいHP：https://awaji-grandchariot.com/?utm_campaign=pr備考：当施設は兵庫県立淡路島公園「ニジゲンノモリ」内で運営をしております。最寄りのF駐車場からは、スタッフが送迎に伺います。送迎には10分ほどお時間を頂戴しております。お食事時間には十分に余裕をもってご来場くださいませ

【施設】

グランシャリオ北斗七星135°は、全23室の客室は繭（コクーン）を思わせる空間で、 高さ5メートル以上の天窓から眺める朝日や星空は、まさに絶景。食事は、国内外に13店舗のお店を持ち、日本代表マスターシェフである山下春幸氏が監修。「御食国」として朝廷に食材を納めてきた食の宝庫、淡路島の食材にこだわった料理を堪能できます。

【お食事】

兵庫県ひょうご「食」担当参与である山下春幸シェフ監修のもと、古くから「御食国」として朝廷に食材を納めてきた食の宝庫である淡路島の食材にこだわった料理をご堪能いただけます。＜ご夕食＞東京ミッドタウンをはじめ、国内外に13店舗のお店を持つ山下春幸氏が監修の新和食コースをお愉しみいただけます。山下氏は、世界のトップシェフが集まるワールドグルメサミットで2大会連続マスターシェフに選ばれており、素材の命や息吹を最大限に生かす「新和食」を体現します。食材は、淡路島の年間200頭ほどしか取れない淡路ビーフ、新鮮さゆえ提供ができる「逆さうに（由良産のうに）、淡路島産の玉ねぎ、トマトをなどたっぷりの野菜を使ったすき焼きをはじめ、季節によりお好みのメニューお選びいただけます。※食材は時期により異なる場合がございます。

＜ご朝食＞ 宿泊の醍醐味のご朝食は【＜和食＞淡路島山海御膳】または【＜洋食プレート＞】のどちらかを、1組に付きお1つお選びいただけます。【和食：淡路島山海御膳】グランシャリオ「朝のお始め御膳」に始まり、瀬戸内焼き魚、そして名物「淡路出汁巻き玉子」を炊き立ての淡路島米と共にお楽しみいただけます。

【洋食プレート】メインプレートで淡路島産の4種類の内容をお愉しみいただきます。自家製の淡路島産ポークを使用したロースハムや、淡路島産の卵を使用したスクランブルエッグに玉ねぎをたっぷり使った自家製のトマトケチャップなど素材と手作りにこだわった朝食です。

【お風呂】

全室檜風呂を設置し、檜の爽やかな香りに癒されます。