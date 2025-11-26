都会の喧騒を離れ、淡路島の静かな大地に佇む滞在型レストラン「Auberge フレンチの森」では、淡路島の冬の恵みとして知られる“3年とらふぐ”を使用した『淡路島 3年とらふぐ饗宴コース』を2025年12月1日（月）から2026年2月28日（土）の期間限定で提供いたします。淡路島 3年とらふぐ饗宴コース：https://frenchnomori.jp/?post_type=news&p=3541

昨年ご好評をいただいた「淡路島3年とらふぐ」が、今年はさらに磨きをかけたフレンチ・ガストロノミーとして登場いたします。鳴門海峡の恵まれた環境で、通常のとらふぐよりも1年長く育てられた3年とらふぐは、ぎゅっと引き締まった身と濃厚な旨味が際立つほか、大ぶりでクリーミーな白子が特徴です。今年のコースでは、新鮮な3年とらふぐのカルパッチョや、フレンチの伝統的なブールブランソースと絡めて楽しむフリット、ポワレと白子のベニエなど、ふぐ本来の旨味を活かした料理を堪能いただけます。またメイン料理には、La Roseは淡路牛を、Grand Baobabにはイザナミ黒牛を使用し、淡路島が誇る2大ブランド牛をお楽しみいただけます。ディナー後に、フランスの邸宅を想わせるお部屋でごゆっくりとお過ごしいただける宿泊プランもご用意しています。大切なご夫婦の記念日や、新春のひとときに、極上の島時間で非日常をご堪能くださいませ。

■ Auberge フレンチの森『淡路島 3年とらふぐ饗宴コース』概要

提供期間：2025年12月1日（月）～ 2026年2月28日（土）内 容：【La Rose】料理内容／淡路島3年とらふぐのフリット すだちのブールブランソース、淡路島3年とらふぐのセヴィーチェ キャビア添え など料 金／ランチコース 13,000円（税込）／名、ディナーコース 20,000円（税込）／名 【Grand Baobab】料理内容／淡路島3年とらふぐのカルパッチョ キャビア添え、淡路島3年とらふぐのロワイヤル、淡路島3年とらふぐのポワレと白子のベニエ ラヴィゴットソース など料 金／ランチコース 12,000円（税込）／名、ディナーコース 17,000円（税込）／名【宿泊】料 金／74,800円（税込）～／1室2名予約・詳細：https://frenchnomori.jp/?post_type=news&p=3541備 考：・食材の仕入れ状況により、メニュー内容に変更が生じる場合がございます・アレルギー食材などがある場合には、ご予約時にお申し付けください