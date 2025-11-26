12月12日（金）12時「CSM人材要件」公開記念ウェビナー開催Salesforce大竹史雄氏を迎え採用・育成の”8つの要素”を解説

一般社団法人日本カスタマーサクセス協会

一般社団法人日本カスタマーサクセス協会（所在地：東京都中央区、代表理事：山田 ひさのり 以下 当協会）は、CS（カスタマーサクセス、以下CS）業務に従事する人材の要件を体系的に整理することを目的に、「CSM（CSマネージャー）の人材要件」を公開しました。本資料の公開を記念し、12月12日（金）に当協会代表理事の山田ひさのりと株式会社セールスフォース・ジャパン 常務執行役員の大竹史雄氏による解説ウェビナーを開催いたします。

■「CSMの人材要件」について

CSMは、契約・購買後の顧客成果創出を担う中核職種であり、採用市場でも需要が高まっています。一方で、企業規模や事業フェーズにより求められる要件が変動しやすく、一般的な人材要件が存在しないことが課題となってきました。こうした背景から、当協会では、CSMに求められる能力を体系的に整理した「CSM人材要件」を公開しました。

本ウェビナーでは、適用可能な事業環境の前提整理、人材要件の構成要素（コンピテンシーおよびスキル）の体系的な定義について解説します。また、CS組織の採用・育成・評価に精通する有識者として株式会社セールスフォース・ジャパンの大竹史雄氏をお招きし、実務への適用方法や現在のCSM採用市場の状況について議論します。

■ 解説ウェビナー開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/152983/table/13_1_6d2c945dd46d1d0f3c1862340f8badd7.jpg?v=202511260329 ]

■登壇者プロフィール

株式会社セールスフォース・ジャパン 常務執行役員 大竹史雄氏

2014年にSalesforceに入社。カスタマーサクセス組織における製品スペシャリスト部門を統括。M&A製品を含めてSalesforce製品について幅広く実践的な知見を持つ。並行してカスタマーサクセス組織のオペレーションの設計や戦略の立案も担当し、カスタマーサクセスに関するあらゆる業務プロセスに精通。くわえて、海外のカスタマーサクセスチームを含む新規組織の立ち上げの経験多数。

日本カスタマーサクセス協会 代表理事 山田ひさのり

2013～2021年にSansanでCS部門を統括し、著書『カスタマーサクセス実行戦略』は「CSの教科書」として広く活用されている。現在はALL STAR SAAS FUNDアドバイザー、Sansan CS部顧問、sasket LLCとして企業支援に従事。2024年12月に日本カスタマーサクセス協会を立ち上げ、代表理事に就任。

■一般社団法人日本カスタマーサクセス協会について

「カスタマーサクセスで、顧客と共に企業が持続的に成長できる社会を実現する」をビジョンに、団体におけるカスタマーサクセスの組織化、ナレッジの共有による日本の産業競争力の向上を目指します。そのため、カスタマーサクセス先進企業および有識者が中心となって、産業活用促進、人材育成、実態調査、啓蒙活動など、カスタマーサクセスの認知向上と各種団体での発展のために必要な活動を行っていきます。

【協会概要】

名称 ：一般社団法人日本カスタマーサクセス協会

設立 ：2024年11月

所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目17-1 PMO銀座II 5F

活動内容 ：カスタマーサクセスについての実装支援、コンサルティング、勉強会・講演会の実施、書籍の出版、『カスタマーサクセス実態調査』の実施・発行等

問い合わせ先：contact@jcsa.org

