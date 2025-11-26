府中市のパーソナルジム健想（https://www.gym-kenso.com）を運営する合同会社A.M-RISE（代表：有山弘起）は、2025年10月に地域貢献イベント「チャリティスクワット」を開催し、集まった寄付金 43,274円 を府中市内の【子ども食堂なな様】へ寄付いたしました。本取り組みは、「スクワット1回＝1円の寄付金」という仕組みで、ジム会員様および地域住民の皆さまの参加によって実施されたものです。多くの方がジムに立ち寄り、年齢を問わず誰でも参加できる“地域参加型の社会貢献”として大きな盛り上がりを見せました。

■ イベント実施の背景健想は、地域密着型ジムとして「健康づくりを通じて地域へ恩返しする」ことを理念に掲げています。日頃から府中市のスポーツ・健康イベントへ積極的に参加しており、今回のチャリティ企画もその一環として実施しました。“運動が誰かのためになる体験”を提供したいという想いから、参加者が行ったスクワット1回につき寄付金を積み立てる仕組みを採用しました。

■ イベントの様子・子どもから大人まで、幅広い世代が参加・会員以外の地域住民の方も多数来場・400回連続スクワットに挑戦した参加者も・集まった寄付金は、子ども食堂の現地へ訪問し、代表の方へ直接お渡ししました

■ 子ども食堂「府中市武蔵台こども食堂」について地域の子どもたちに温かい食事を提供するだけでなく、家庭・地域・多世代をつなぐコミュニティの場として運営されています。当日は、実際の調理の様子やボランティアの皆さまの活動にも触れ、地域支援の重要性を改めて実感しました。

■ 寄付金額の内訳 • 総スクワット回数：7,274回→7274円 • 個人、法人様からの寄付金額：36,000円 • 最終寄付額：43,274円⸻■ 個人・法人のお客様のご寄付紹介今回の寄付には、スクワット参加だけでなく、個人・法人のお客様からの温かいご支援 も含まれております。心より御礼申し上げます。・Y.M様・カラオケスナック千恵様・株式会社大視様・杉村事務所様・株式会社ひとラボ様・H.K様・A.U様・N.O様・T.K様・Y.I 様・橋本俊介様（※順不同／ホワイトボード掲載順）

■ 代表コメント（合同会社A.M-RISE 代表・有山弘起）「健想は、地域の皆さまに支えていただいて成り立っているジムです。今回の寄付は、参加してくださった皆さま一人ひとりの行動が生んだ結果です。これからも運動を通じて、地域の健康と子どもたちの未来を応援し続けていきます。」

■ 今後の取り組み予定・チャリティスクワットの定期開催・府中市内の子ども食堂およびスポーツ団体との連携強化・健康イベントや無料体験会の実施地域を元気にする活動を今後も継続して参ります。

■ 本件に関するお問い合わせ合同会社A.M-RISE（パーソナルジム健想）所在地：東京都府中市宮西町4丁目13-1ハイムK102担当：有山弘起メール：personal-gym.kenso@gmail.comホームページ:https://www.gym-kenso.com