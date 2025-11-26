株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する淡路島にある３つの「ハローキティ」の施設「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」より2種類の新商品が11月29日より順次登場致します。

今回販売開始する新商品は、この冬のお家時間を充実させること間違いなしの2商品！ちょこんと座るハローキティがリンゴを見つめるデザインや、ハローキティがくまのぬいぐるみを持った後ろ姿がデザインされた2色展開の「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND スウェット」と、乙姫の衣装を着たハローキティが海の仲間たちと過ごす可愛いイラストが特徴の「HELLO KITTY SMILE スタッキングマグ」が登場。まったり過ごすお家時間のお供に、かわいいハローキティのグッズはいかがですか？

■『新商品 販売開始』 概要

販売開始： HELLO KITTY SMILE スタッキングマグ／11月29日（土）～AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND スウェット（ネイビー／アイボリー）／12月13日（土）～料金： HELLO KITTY SMILE スタッキングマグ／1,980円AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND スウェット（ネイビー／アイボリー）／6,350円販売場所： HELLO KITTY SMILE 1階ショップエリア ※スウェットのみHELLO KITTY SHOW BOXでも販売

＜年末年始の営業について＞

【HELLO KITTY SMILE】 2025年12月30日（火）特別営業2025年12月31日（水）休業2026年1月1日（木）より通常営業【HELLO KITTY SHOW BOX】 2025年12月31日（火）休業2026年1月1日（木）より通常営業

https://awaji-resort.com/hellokittysmile/?utm_source=awaji-resort.com&utm_medium=referral&utm_campaign=globalheader