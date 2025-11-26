有限会社ベレ出版(東京都)は、2025年11月20日、英語学習書『BJ Fox流「笑い」で切り抜けるサバイバル英語術［音声DL付］』を発売しました。本書は、「笑い」×「実践英語」というコンセプトで、笑って、学んで、明日から使える実践的な英語が身につく一冊です。

著者 BJ Fox(ビージェー・フォックス)は、東京初のスタンダップコメディクラブ「Tokyo Comedy Bar」創設者であり、NHKドラマ『Home Sweet Tokyo』の脚本・主演、人気ポッドキャスト「外資系裏技英語」パーソナリティなど、多彩な活動で注目を集めるバイリンガルコメディアンです。





書影





イギリス出身のBJ Fox氏は、ゲーム業界で「グランド・セフト・オート」などのアジア市場担当を務めた後、日本に移住。異文化の壁を笑いで乗り越える独自の視点は、ビジネスパーソンや英語学習者から高い支持を得ています。彼の活動は、単なるエンターテインメントにとどまらず、「日本にスタンダップコメディ文化を根付かせる」という大きな使命を持っています。









【本書の特徴と内容】

「英語を学ぶのは退屈」「実践の場で失敗するのが怖い」――そんな悩みを抱える人にこそ、本書は最適です。BJ Fox氏は、スタンダップコメディのスキルを応用し、「笑いながら学ぶ」ことで英語力とコミュニケーション力を同時に鍛える方法を提案します。

本書では、ビジネスや日常で遭遇する“冷や汗シーン”をユーモラスに解説し、リアルな英語表現を楽しく身につけられる構成になっています。さらに、音声ダウンロード付きで発音・リスニングも強化できます。笑いを取り入れることで、英語学習のストレスを減らし、記憶に残りやすい学びを実現します。





■リアルなシーン別構成

職場、会議、交渉、プレゼン、飲み会、出張など、ビジネスパーソンが直面する“冷や汗シーン”を15章にわたり収録しています。

例：

・上司に「ところであの件どうなってる？」と聞かれた

・会議でカオス状態のデスクトップを画面共有してしまった

・添付ファイルを忘れてメール送信

・プレゼンでスライドがバグる

・飲み会でCEOのドリンクを間違えて飲んだ

・出張先で予想外のトラブル発生





見開き-1





■笑いで切り抜ける英語表現

各シーンに対して、「失敗を笑いに変える」ためのフレーズや切り返し方を紹介。

例：

謝罪の一言をユーモラスにする、場を和ませるジョークを英語で言う、など。





見開き-2





■コミュニケーションの本質を学べる

「笑い」は単なるジョークではなく、タイミング・言葉選び・相手の反応を読む力を養う最高のトレーニング。本書は、英語だけでなく、プレゼンや交渉スキルにも直結します。





■音声ダウンロード付き

ネイティブ発音で実際のやり取りを再現。リスニングとスピーキング力を強化。









【著者プロフィール】





著者 BJ FOX氏





BJ Fox(ビージェー・フォックス)

1981年イギリス生まれ。ダラム大学卒業後、ゲーム業界でキャリアを積み、シンガポール駐在中にスタンダップコメディを開始。2015年に日本へ移住し、東京で英語スタンダップコメディ団体「Stand Up Tokyo」を設立。2022年には渋谷に東京初のスタンダップコメディクラブ「Tokyo Comedy Bar」をオープン。NHK WORLDドラマ『Home Sweet Tokyo』では脚本・主演を担当し、文化の違いを笑いで描く作品で世界的に評価を得る。NHK連続テレビ小説『エール』にも出演。

現在はコメディ活動と並行して、人気ポッドキャスト「外資系裏技英語」で外資系企業で役立つ英語表現を発信中。日本語検定1級を持つバイリンガルで、日本にスタンダップコメディ文化を根付かせることを目指している。大阪、京都、名古屋、福岡などでの地方公演も活発に行い、各地で満員御礼の人気となっている。





＜BJ Fox公式サイト＞

https://www.bjfox.jp/





＜Tokyo Comedy Bar公式サイト＞

https://www.tokyocomedybar.com/ja





＜メディア登場実績＞

BS朝日「Fresh Faces ～アタラシイヒト～」(2024年6月22日放送)

読売新聞「万国に通じる「笑い」あるはず、独創性が海外進出のカギ…スタンダップコメディアン BJ・フォックス」(2025年6月16日記事)

Aktio Note-アクティオノート～創造する人のためのノート～(Webメディア)

「BJ Fox｜スタンダップコメディをやっていると世界の見方が変わってくる」(2025年4月22日公開)ほか多数。









【書誌情報】

書名 ： BJ Fox流「笑い」で切り抜けるサバイバル英語術［音声DL付］

著者 ： BJ Fox

定価 ： 1,980円(税込)

発売日： 2025年11月20日

ISBN ： 978-4-86064-803-9

判型 ： A5判 並製

発行 ： 有限会社ベレ出版