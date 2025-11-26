JA共同開発「ニッポンエール メロン＆ミルク」を、12月1日（月）より販売開始（冬期限定）

「ニッポンエールプロジェクト」は、「日本全国47都道府県から届けられる日本産のたべものに、そしてにっぽんにここからエールをおくろう」というコンセプトのもと、全農とメーカー、販売先が協力して、国産農畜産物のPRやキャンペーン等を展開し、製品を通じて産地を応援していこうという活動です。当社は冬休みにより学校給食がなくなるなどの影響で最も需要が落ちる国産牛乳支援のため、JA全農の「国産牛乳応援プロジェクト」に参画し、2022年に第一弾「ニッポンエール メロン＆ミルク」を共同開発しました。昨年に続き本年も冬期限定で販売し、国内農業支援を継続します。「ニッポンエール メロン＆ミルク」は、糖度の高い北海道らいでんメロン果汁と国産牛乳を使った清涼飲料です（果汁1%）。青肉メロンの甘みと厚みのあるミルク感が特長で、そのおいしさを通じてメロンや牛乳の魅力を全国に発信し、メロン農家と酪農家の皆様を応援します。当社は、「ニッポンエールプロジェクト」に加え、「国産牛乳応援プロジェクト」に参画して開発した共同開発製品の販売を通じて、日本の農業と消費者を結ぶ架け橋となり、国産農畜産物の認知と消費拡大に貢献してまいります。（※）ニッポンエールプロジェクトの詳細はこちら≪製品概要≫製品名：ニッポンエール メロン＆ミルク品名：清涼飲料水容量・容器：450gペットボトル希望小売価格税込（税別）：259円（240円）発売日：12月1日（月）販売地域：全国