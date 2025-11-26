¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ãã³ÌÈîÎÁ¤Ë¤è¤ëÃÏ°è½Û´Ä¤È¥Ð¥¤¥ªÃº¤ÎÇÀÃÏ»ÜÍÑ¤òºë¶Ì¸©Æþ´ÖÃÏ¶è¤Ç³«»Ï
¡Á¡ÖÃã³Ì¡×¤È¡Ö¥Ð¥¤¥ªÃº¡×¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ß¤É¤ê¤Î¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥àÀïÎ¬¡×¤ò¿ä¿Ê¡Á
³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£±à¡Ê¼ÒÄ¹¡§ËÜ¾± Âç²ð¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡×¤Ê¤É¤ÎÃã·Ï°ûÎÁÀ¸»º»þ¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëÉû»ºÊª¡ÖÃã³Ì¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿½Û´Ä·¿ÇÀ¶È¤Î¿ä¿Ê¤È¡¢¥Ð¥¤¥ªÃº¤ÎÇÀÃÏ»ÜÍÑ¼Â¾Ú»î¸³¤ò¡¢ºë¶Ì¸©Æþ´ÖÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë¤ê¤½¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼óÅÔ·÷¥¢¥°¥ê¥Õ¥¡¡¼¥à¡ÊÂåÉ½¡§¿åËÜÃ£Ìé¡¢ËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©Æþ´Ö»Ô¡Ë¤Ç¡¢2025Ç¯10·î¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°èÆâ¤Ç¤Î»ñ¸»½Û´Ä¤ÈGHGÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ëÀè¿ÊÅª¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ç¤Ï¿©ÎÁ¡¦ÇÀÎÓ¿å»º¶È¤ÎÀ¸»ºÎÏ¸þ¾å¤È»ýÂ³À¤ÎÎ¾Î©¤ò¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡Ö¤ß¤É¤ê¤Î¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥àÀïÎ¬¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸ººö¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£±à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¸Â¤ê¤¢¤ë»ñ¸»¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤È´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Î¤¿¤á¡¢»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤¿Ã¦ÃºÁÇ²½¤ä»ñ¸»½Û´Ä¤Ê¤É¤Î´Ä¶²ÝÂê²ò·è¤Ë¼èÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡×¤Ê¤É¤ÎÃã·Ï°ûÎÁÀ¸»º»þ¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëÉû»ºÊª¡ÖÃã³Ì¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿½Û´Ä·¿ÇÀ¶È¤Î¿ä¿Ê¤È¡¢¥Ð¥¤¥ªÃº¤ÎÇÀÃÏ»ÜÍÑ¼Â¾Ú»î¸³¤ò¡¢¤ê¤½¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ëºë¶Ì¸©Æþ´ÖÃÏ¶è¤Î·ÀÌóÇÀ²È¡Ö¼óÅÔ·÷¥¢¥°¥ê¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤Ë¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼èÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢Ãã·Ï°ûÎÁÀ¸»º»þ¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëÃã³Ì¤òÂÏÈî¡¦ÈîÎÁ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²½³ØÈîÎÁ¤Îºï¸º¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤ÍøÍÑ¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤«¤éÀ¸À®¤·¤¿¥Ð¥¤¥ªÃº¤òÇÀÃÏ¤Ë»ÜÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢GHGÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤È¥«¡¼¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼óÅÔ·÷¥¢¥°¥ê¥Õ¥¡¡¼¥à¤¬½êÍ¤¹¤ë°ËÆ£±àÀìÍÑ¤Î¡Ö¹ÓÃã¹©¾ì¡Ê¢¨1¡Ë¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÇºÇ¤âCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Î¾¯¤Ê¤¤¹ÓÃã¹©¾ì¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¹ÓÃã¹©¾ì¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀ¸»ºÎÌÅö¤¿¤ê¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ò57%ºï¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£¾å½Ò¤Î¼èÁÈ¤ß¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼óÅÔ·÷¥¢¥°¥ê¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ï¡ÖÃã³ÌÈîÎÁ³èÍÑ¤Ë¤è¤ë²½³ØÈîÎÁºï¸º¡×¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥ªÃº¤Ë¤è¤ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¹©¾ì¤Ë¤è¤ëGHGºï¸º¡×¤Î3¤Ä¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â¶Ë¤á¤ÆÀè¿ÊÅª¤Ê»öÎã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¡¢ËÜ¼èÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤ß¤É¤ê¤Î¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥àÀïÎ¬¡×¤Î¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¨¶È¤¹¤ë³Æ¼Ò¤È¤â¤ËËÜ¶È¤òÄÌ¤¸¤¿´Ä¶ÊÝÁ´¡¦¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ÎÎØ¤ò¤è¤ê°ìÁØ¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡»¡ÖÃã³Ì¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºë¶Ì¡¦·²ÇÏ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÃÏ°è½Û´Ä·¿ÇÀ¶È¤ò¿ä¿Ê
ËÜ¼èÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥§¡¼¥·¡¼¥Ü¥È¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¡§ÃæÄÅÎ´°ì¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Î½ÂÀî¹©¾ì¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëÃã³Ì¤ò¡¢ÌÐÌÚËÒ¾ì¡Ê·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¡Ë¤Ë¤ÆÂÏÈî²½¤·¡¢¤³¤ÎÂÏÈî¤òÄ«Æü¥¢¥°¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¡§ÃæÂ¼µªÇ·¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤Ë¤ÆÈîÎÁ¤Ø¤È²Ã¹©¤·¤Þ¤¹¡£´°À®¤·¤¿Ãã³ÌÈîÎÁ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î·ÀÌóÃã±à¤Ç¤¢¤ë¼óÅÔ·÷¥¢¥°¥ê¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÃãÈª¤Ç³èÍÑ¤·¡¢²½³ØÈîÎÁ¤Îºï¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Ãã³Ì¤ÎÇÓ½Ð¸µ¤È³èÍÑÀè¤¬¶áÎÙ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Í¢Á÷¤Ë¤«¤«¤ë´Ä¶Éé²Ù¤âÄã¸º¤Ç¤¤ë¸úÎ¨Åª¤ÊÃÏ°è½Û´Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Ä«Æü¥¢¥°¥ê¥¢¤Ï¹ñÆâÍµ¡ÈîÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÀè¶î¤±ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ»ñ¸»½Û´Ä¤äÂÏÈî³èÍÑ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³Æ¼ï¼èÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸»º¼Ô¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤Î³¾õÈîÎÁ²½¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¹âÉÊ¼Á¤ÊÈîÎÁ¤¬ºîÀ½²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥§¡¼¥·¡¼¥Ü¥È¥ê¥ó¥°½ÂÀî¹©¾ì¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëÃã³Ì¤ò¡¢ÌÐÌÚËÒ¾ì¤ÇÂÏÈî²½
Ä«Æü¥¢¥°¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ÇÈîÎÁ¤Ø²Ã¹©
´°À®¤·¤¿Ãã³ÌÈîÎÁ¤ò¼óÅÔ·÷¥¢¥°¥ê¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÃãÈª¤Ç³èÍÑ¤·¡¢²½³ØÈîÎÁ¤Îºï¸º¤òÌÜ»Ø¤¹
¡»¥Ð¥¤¥ªÃº¤ÎÇÀÃÏ»ÜÍÑ¼Â¾Ú»î¸³¤È¥«¡¼¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È²½
¥Ð¥¤¥ªÃº¤ÎÇÀÃÏ»ÜÍÑ¤Ï¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬ºöÄê¤·¤¿¡Ö¤ß¤É¤ê¤Î¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥àÀïÎ¬¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤Î¼êË¡¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÀÃÏ¤Ø¤ÎÅêÆþµ»½Ñ¤Î³«È¯¡¦ÉáµÚ¤¬¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼èÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ë¤ÞÌîÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡ÊÂåÉ½Íý»öÁÈ¹çÄ¹¡§µµÅÄ¹¯¹¥¡¡°Ê²¼JA¤¤¤ë¤ÞÌî¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¤¥¬¡¼¡ÊÂåÉ½¡§ÀÐºêµ®¹É¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¡¢¼óÅÔ·÷¥¢¥°¥ê¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î»°¼Ô¤¬¡¢ºë¶Ì¸©Æþ´Ö»Ô¤ÎÃãÈª¤Ç¥Ð¥¤¥ªÃº¤Î»¶ÉÛ¼Â¾Ú»î¸³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¾Ú»î¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿ÃºÁÇ¤Î¸ÇÄê²½¸ú²Ì¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È²½¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ÎÌ¤ÍøÍÑ¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡Ö¤ß¤É¤ê¤Î¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥àÀïÎ¬¡×¤Ë±è¤Ã¤¿ÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤È¤·¤ÆGHGºï¸º¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥¤¥ªÃº¤ÎÇÀÃÏ»ÜÍÑ¤ò¼Â¾Ú
JA¤¤¤ë¤ÞÌî¤¬½êÍ¤¹¤ë¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤òÍ¸ú³èÍÑ
¼Â¾Ú»î¸³¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃºÁÇÃùÎ±¸ú²Ì¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¬¡¼¤Ë¤è¤ê¥«¡¼¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È²½¡¦¼ý±×´Ô¸µ¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë
¤´»²¹Í¡§¤ß¤É¤ê¤Î¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥àÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¶áÇ¯¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤äÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÂ»¼º¡¢SDGs¤Ê¤É´Ä¶¤Ø¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï¡¢¿©ÎÁ¡¦ÇÀÎÓ¿å»º¶È¤ÎÀ¸»ºÎÏ¸þ¾å¤È»ýÂ³À¤ÎÎ¾Î©¤ò¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¤ß¤É¤ê¤Î¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥àÀïÎ¬¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¡ÊGHG¡ËÇÓ½Ð¤ä²½³ØÈîÎÁ»ÈÍÑÎÌ¤ÎÄã¸º¤Ê¤É¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸ººö¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´»²¹Í¡§°ËÆ£±à¤¬¼èÁÈ¤àÃã³Ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ºÇÀÌô¡¦Íµ¡ºÏÇÝ¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½Ñ³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ËÆ£±à¤Ç¤Ï¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤ò¸«¹þ¤ß¡¢¸ºÇÀÌô¤äÍµ¡ºÏÇÝ¤Îµ»½Ñ³«È¯¤Ë¼èÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°ûÎÁÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤Ç°ÑÂ÷Àè¹©¾ì¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤¿Ãã³Ì¤òÂÏÈî²½¡¦ÈîÎÁ²½¤·¡¢·ÀÌó»ºÃÏ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½Û´Ä·¿ÇÀ¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÇÀÌô¤ò»È¤ï¤º¾øµ¤¤ÇËÉ½ü¤ä½üÁð¤¬¤Ç¤¤ë¾øµ¤ËÉ½üµ¡¤Î³«È¯¤â¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¤ÎÃãÇÀ¶È¤Î¿ä¿Ê¤ÈÆüËÜÃã¤Î³¤³°Í¢½Ð³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡¡ÃãÈª¤«¤éÃã³Ì¤Þ¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.itoen.co.jp/ochagara_recycle/about/sdgs.html
¡Ê¢¨1¡ËÃãÈª¤ÇÅ¦¤ó¤ÀÀ¸ÍÕ¤ò¿·Á¯¤Ê¤¦¤Á¤Ë¡Ö¾ø¤¹¡¦Ùæ¤à¡¦´¥Áç¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ì¼¡²Ã¹©¤ò»Ü¤¹¹©¾ì
¡Ê¢¨2¡Ë°ìÈÌÅª¤Ê¹ÓÃã¹©¾ì¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀ¸»ºÎÌÅö¤¿¤ê¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤¬57%ºï¸º¡Êê»ûÅÄÀ½ºî½êÄ´¤Ù¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÃãÈª¤«¤éÃã³Ì¤Þ¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.itoen.co.jp/ochagara_recycle/about/sdgs.html
