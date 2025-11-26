株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、神奈川県茅ケ崎市の大型複合商業施設「BLiX茅ヶ崎」の3階に2025年11月27日(木)、「GiGO(ギーゴ) BLiX茅ヶ崎」をグランドオープンいたします。

最新型クレーンゲーム機や地域有数のプリントシール機導入！ラインナップ充実の「GiGO BLiX茅ヶ崎」

神奈川県茅ケ崎市、JR東海道本線・相模線「茅ヶ崎」駅北口の大型複合商業施設「BLiX茅ヶ崎」の3階にGiGOのお店がオープンします。茅ヶ崎は湘南エリアを代表する海辺の街で、自然と都市のバランスが取れた暮らしやすい地域として人気です。「BLiX茅ヶ崎」は、「茅ヶ崎」駅北口の象徴的存在だった「旧イトーヨーカドー茅ヶ崎店」を全面リニューアルして誕生する大型複合商業施設です。飲食・サービス・物販・医療など、さまざまな店舗が出店し、日常的に利用できる利便性の高い生活密着型施設として期待を集めています。「GiGO BLiX茅ヶ崎」は、クレーンゲームを中心に、音楽ゲームや体感ゲーム、キッズゲーム、プリントシール機を備えています。クレーンゲームは、広い可動範囲でエキサイティングにプレイできる最新型の「GiGO CRANE」を36台導入。プリントシール機も地域有数の４台を設置しています。豊富なゲームの種類と充実のラインナップで、学生や若い世代はもちろん、ファミリー、シニア世代など、幅広い年代の方にお楽しみいただけるようにしました。さらに、同店では年間を通じて最新の人気キャラクター景品や、当社限定のイベント・景品など、GiGOならではの豊富なコンテンツを展開いたします。お買い物の合間に気軽に立ち寄れる、日常的に楽しめる、そんな茅ヶ崎の新たなアミューズメントスポットを目指してまいります。

■「GiGO BLiX茅ヶ崎」概要

●住所：神奈川県茅ヶ崎市新栄町11－8 「BLiX茅ヶ崎」3階●アクセス：JR東海道本線・相模線「茅ヶ崎」駅北口より徒歩3分●営業時間：9:00～21:00 ●営業面積：234.5坪●設置台数：合計141台クレーンゲーム/117台、音楽ゲーム/8台、体感ゲーム/5台、キッズゲーム/6台、プリントシール機/4台、大型カードゲーム/1台●店舗URL：https://tempo.gendagigo.jp/am/chigasaki/●店舗X：https://x.com/GiGO_chigasaki●電子マネー：非対応●GiGOアプリ：スタッフが対応(回数券・サービス券利用可、チェックイン・アンギャ対応)

■オープン記念プレゼントキャンペーン

店舗でGiGOアプリを新規登録していただいた方にGiGOオリジナルノベルティをプレゼント！

オープンを記念して、「GiGO BLiX茅ヶ崎」でGiGOアプリを新規登録していただいた方に「GiGOソーダ」をプレゼントいたします。詳細は、店舗公式Xアカウントをご確認ください。※数量限定。なくなり次第、終了になります。

■GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。