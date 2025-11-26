【芝浦工業大学】コクヨとの共同研究で誕生！人間工学を活かした新しいフローリングワイパーが12月3日発売―身体への負担軽減を考慮した柄の長さの実証にデザイン工学部の学生も参画―

【芝浦工業大学】コクヨとの共同研究で誕生！人間工学を活かした新しいフローリングワイパーが12月3日発売―身体への負担軽減を考慮した柄の長さの実証にデザイン工学部の学生も参画―