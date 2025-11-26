¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿ÀÆàÀî¹©²ÊÂç³Ø¡Û2026Ç¯ÅÙÆþ»î¤Ç¡ÖÆþ³Ø¶âÊÖ´ÔÀ©ÅÙ¡×¤òÆ³Æþ¡½¼õ¸³À¸¤Î·ÐºÑÅªÉéÃ´·Ú¸º¤È¿ÊÏ©ÁªÂò»Ù±ç¤ò¶¯²½¡½
¿ÀÆàÀî¹©²ÊÂç³Ø¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙÁí¹ç·¿ÁªÈ´¡¢³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¡¢°ìÈÌÁªÈ´¤Ë¤ª¤±¤ëÊ»´êÀ©Æþ»î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÆþ³Ø¶âÊÖ´ÔÀ©ÅÙ¡×¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¼õ¸³À¸¤Î³§¤µ¤Þ¤¬°Â¿´¤·¤Æ¿ÊÏ©ÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢Ê»´êÀ©¤ÎÆþ»îÊý¼°¤Î¹ç³Ê¼Ô¤Ç¡¢Æþ³Ø°ì¼¡¼êÂ³¤¤ò´°Î»¤·¤¿¸å¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿Æþ³Ø¶âÊÖ´Ô¼êÂ³¤ÄùÀÚÆü¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÆþ³Ø¼ÂàÆÏ¡Ê³ØÇ¼¶âÊÖ´Ô¿½ÀÁ½ñ¡Ë¡×¡Ê½êÄêÍÑ»æ¡Ë¤òÄó½Ð¤·¡¢Æþ³Ø¼Âà¤ò¿½¤·½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Æþ³Ø¶â¤òÊÖ´Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼õ¸³À¸¤Î³§¤µ¤Þ¤¬Ê£¿ô¤Î¿ÊÏ©¤ò¸¡Æ¤¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÇ¼ÆÀ¤·¤¿¿Ê³ØÀè¤ÎÁªÂò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤ËÈ¼¤¤¡¢´û¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ö2026Ç¯ÅÙÊç½¸Í×¹à¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö2026Ç¯ÅÙÆþ»î¥¬¥¤¥É¡×¤Ë·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤«¤é°ìÉôÊÑ¹¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼õ¸³À¸¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
À©ÅÙ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ³Ø¼õ¸³À¸±þ±ç¥µ¥¤¥ÈÆâ¤ÎÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://op.kait.jp/admission/refund/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¿ÀÆàÀî¹©²ÊÂç³Ø
Æþ»î²Ý
ä¡§046-291-3000
Email¡§nys@kait.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
