¹©³Ø±¡Âç³Ø¡¢¿·½É¶èÆâ½é¡Ö¥¥¿¥³¥óDX¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿µ¢Âðº¤Æñ¼Ô°ì»þÂÚºß»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤ò¼ÂÆ°¤Ç¸¡¾Ú
¿·½É±Ø¼þÊÕËÉºÒÂÐºö¶¨µÄ²ñ¡Ê°ì»þÂÚºß»ÜÀß±¿±Ä·±Îý»öÌ³¶É¡§£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¹©³Ø±¡Âç³Ø¤ª¤è¤Ó¿·½É¶è¡Ë¤Ï¡¢½»Í§ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î»ö¶È¼Ô¤Ç¶¦Æ±¤·¡¢µ¢Âðº¤Æñ¼Ô°ì»þÂÚºß»ÜÀß±¿±Ä·±Îý¤ò2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
1. ÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
¿·½É±Ø¼þÊÕËÉºÒÂÐºö¶¨µÄ²ñ¢¨1¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¶¨µÄ²ñ¡×¡Ë¤Ï¡¢2007Ç¯¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ë¡¢Âçµ¬ÌÏÃÏ¿Ì¤òÁÛÄê¤·¤¿¶¦½õ¤Î·±ÎýÅù¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎËÉºÒÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Âçµ¬ÌÏºÒ³²È¯À¸»þ¤ÎÃÏ°è¤Îº®Íð¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿È¤Î´ó¤»¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤µ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡Ö°ì»þÂÚºß»ÜÀß¡×¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¶¨µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤à¤ä¤ß¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤¡×Åù¤ÎÃÏ°è¤Î¹ÔÆ°»Ø¿Ë¢¨2¤Î¿»Æ©¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢É¸½àÅª¤Ê°ì»þÂÚºß»ÜÀß±¿±Ä¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎºöÄê¢¨3¡¢Åö³º¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò²Ä»ë²½¤·¤¿°ì»þÂÚºß»ÜÀß³«Àß¥¥Ã¥È¤ÎºîÀ®¢¨4¡¢¥¨¥ê¥¢ºÒ³²ÂÐ±þ»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ°È÷Åù¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯3·î¤Î¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÅìµþÅÔµ¢Âðº¤Æñ¼ÔÂÐºö¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÄÌ¾Î¡Ö¥¥¿¥³¥óDX¡×¡Ë¢¨5¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¤ò¼õ¤±¡¢º£²ó¤Î·±Îý¤Ç¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢¿·½É±Ø¼þÊÕ¤Ç¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿Êý¡¹¤¬ÂçÎÌ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤È¤ÎÁÛÄê¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¥¥¿¥³¥óDX¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿°ì»þÂÚºß»ÜÀß±¿±Ä¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò¼ÂÆ°¤Ç¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¶¨µÄ²ñ¤Î¾ÜºÙ¤Ï ¡ãÊÌ»æ¡ä¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨2ÃÏ°è¤Î¹ÔÆ°»Ø¿Ë¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¿·½É¶èHP¡Ë¡£
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000201845.pdf
¢¨3¶¨µÄ²ñ¤ÎÉ¸½àÅª¤Ê°ì»þÂÚºß»ÜÀß±¿±Ä¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿·½É¶èHP¡Ë¡£
¥¥¿¥³¥óDX¤Î³èÍÑÊýË¡Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·±Îý½ªÎ»¸å¤Ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ËÈ¿±Ç¤·¡¢²þÄû¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
https://www.city.shinjuku.lg.jp/anzen/kikikanri01_000109.html
¢¨4°ì»þÂÚºß»ÜÀß³«Àß¥¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaee/19/6/19_6_296/_pdf
¢¨5¡Ö¥¥¿¥³¥óDX¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡ÊÅìµþÅÔHP¡Ë¡£
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/topics/1000019/1029124/1030473.html
2. ´ë²è¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ª¤è¤ÓÆÃÄ§
¡Ê1¡Ë´ë²è¤ÎÁ´ÂÎÁü
¡¦ÌÜÅª
¡¡·±Îý»þ¤ÎµÏ¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎÆâÍÆ¤ò¸¡¾Ú/²þÄû¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¶¨µÄ²ñÁí²ñÅù¤ÇÊó¹ð/¶¦Í¤¹¤ë¡£
¡¦·±Îý»öÁ°ÀâÌÀ²ñ¡Ê·ó¹Ö½¬²ñ¡Ë
¡¡Æü»þ¡§2025Ç¯11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë14»þ00Ê¬¡Á16»þ00Ê¬
¡¡¾ì½ê¡§¹©³Ø±¡Âç³Ø¿·½É¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹28³¬Âè1¡¦2²ñµÄ¡ÊÀ¾¿·½É1-24-2¡Ë
¡¡³µÍ×¡§¼Â»Ü»ö¹à¡§·±Îý¤Î»öÁ°ÀâÌÀ¡¢Ìò³äÊ¬Ã´·èÄê¡¡Åù
¡¡»²²ÃÁÛÄê¿Í¿ô¡§»ÜÀß±¿±Ä¼ÔÌò10Ì¾ÄøÅÙ¡¢µ¢Âðº¤Æñ¼ÔÌò20-40Ì¾ÄøÅÙ
¡¦°ì»þÂÚºß»ÜÀß±¿±Ä·±Îý
¡¡Æü»þ¡§2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë13»þ15Ê¬¡Á15»þ45Ê¬
¡¡¾ì½ê¡§¿·½É½»Í§¥Ó¥ë»°³Ñ¹¾ì¡ÊÀ¾¿·½É2-6-1¡Ë
¡¡³µÍ×¡§¼Â»Ü»ö¹à¡§°ì»þÂÚºß»ÜÀß¤Î³«Àß¤«¤éÊÄº¿¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤Î¼ÂÆ°·±Îý
¡¡»²²ÃÁÛÄê¿Í¿ô¡§100Ì¾ÄøÅÙ¡Ê»ÜÀß±¿±Ä¼ÔÌò¡¦µ¢Âðº¤Æñ¼ÔÌò´Þ¤à¡Ë
¡¦·±Îý¸¡¾Ú²ñ
¡¡Æü»þ¡§2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë10»þ30Ê¬¡Á12»þ00Ê¬
¡¡¾ì½ê¡§¹©³Ø±¡Âç³Ø¿·½É¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹7³¬A0712¶µ¼¼¡ÊÀ¾¿·½É1-24-2¡Ë
¡¡³µÍ×¡§¼Â»Ü»ö¹à¡§·±Îý¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢É¸½à¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÅù¤Î²þÁ±°Æ¤ÎÃê½Ð
¡Ê2¡Ë·±Îý¤ÎÆÃÄ§¡§
¡ ¼ÂºÝ¤Îµ¢Âðº¤Æñ¼Ô°ì»þÂÚºß»ÜÀß¤òÁÛÄê¤·"¿·½É¤Ê¤é¤Ç¤Ï"¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¼ÂÆ°·±Îý
"¿·½É¤Ê¤é¤Ç¤Ï"¤ÎËÉºÒ¥ë¡¼¥ë¤ËÂ¨¤·¤¿¶¨µÄ²ñÉ¸½à¤Î¡Ö°ì»þÂÚºß»ÜÀß±¿±Ä¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡×¤ÎÍ¸úÀ¤Î¸¡¾Ú¤Î¤¿¤á¡¢Âçµ¬ÌÏÃÏ¿ÌÈ¯ºÒ»þ¤ÎÁÛÄê(µ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤ÎÂ°À¡¢¼þÊÕ¾õ¶·Åù)¤Ë´ð¤Å¤¡¢¿·½É½»Í§¥Ó¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤Î¼õÆþµÚ¤ÓÂÐ±þ¤ò¼ÂÆ°·Á¼°¤Ç¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£
¢ ¶¨µÄ²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ï¢·È¤·¤¿»ÜÀß±¿±ÄÅù¤Î¼Â»Ü
¶¨µÄ²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é»ÜÀß±¿±Ä¼ÔÌòµÚ¤Óµ¢Âðº¤Æñ¼ÔÌò¤òÊç½¸¤·¡¢¶¨ÎÏ¡¦Ï¢·È¤·¤Æ°ì»þÂÚºß»ÜÀß¤Î±¿±Ä·±Îý¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Öµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤Ïµ®½Å¤Ê¿ÍÅª»ñ¸»¡×¤ÈÂª¤¨¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤¿µ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤«¤é»ÜÀß±¿±Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤òÊç½¸¤¹¤ëÅù¡¢"¿·½É¤Ê¤é¤Ç¤Ï"¤Îµ¢Âðº¤Æñ¼ÔÂÐºö¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
£ ¥¥¿¥³¥óDX¤ò³èÍÑ¤·¤¿°ì»þÂÚºß»ÜÀß±¿±Ä¤¢¤êÊý¤Î¸¡Æ¤
¿·¤¿¤Ë¡¢¡Ö¥¥¿¥³¥óDX¡×¤Îµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¡¦Â°À¤òÍ¤¹¤ë¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Îµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤¬¼õÆþ¤ì¤òµá¤á¤ë¾ì¹ç¤Î°ì»þÂÚºß»ÜÀß±¿±Ä¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸¡Æ¤¡¦¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿µ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤¬¡¢¥¥¿¥³¥óDX¤ò³èÍÑ¤·¤Æ°ì»þÂÚºß»ÜÀß¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤«¤é¡¢°ì»þÂÚºß»ÜÀß¤¬¥¥¿¥³¥óDX¤ò³èÍÑ¤·¤Æµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢ÂÚºß¤ª¤è¤Óµ¢Âð¤ò»Ù±ç¤·¡¢»ÜÀß¤òÊÄº¿¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£
3. ·±Îý¤Î¸ø³«
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Ø¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê·±Îý¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§ 2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë14:00¡Á15:30¡Ê¢¨¼õÉÕ³«»Ï¡§13:30¡Á¡Ë
²ñ¾ì ¡§¿·½É½»Í§¥Ó¥ë»°³Ñ¹¾ì¡Ê¿·½É¶èÀ¾¿·½É2-6-1¡Ë
ÆâÍÆ ¡§
13:30¡¡¼õÉÕ³«»Ï¢¨»£±Æ°ÌÃÖ¤Ï¥à¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¹¥Á¡¼¥ë¤½¤ì¤¾¤ìÀèÃå½ç
13:45¡¡»öÁ°ÀâÌÀ¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤ß¡Ë
14:00¡¡·±ÎýÁ´ÂÎÀâÌÀ
14:30¡¡·±Îý³«»Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡»£±Æ
15:00¡¡°ì»þ½ªÎ»
¡¡¡¡¡¡¡¡°Ï¤ß¼èºà¡Ê¿·½É¶è¡¿¹©³Ø±¡Âç³Øµ×ÅÄ¶µ¼ø¡¿½»Í§ÉÔÆ°»º¡Ë
15:30¡¡½ªÎ»
¼õÉÕ¡¦ »£±Æ¥Ý¥¤¥ó¥È
ÅºÉÕpdf¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
Ãí°Õ»ö¹à
¡¦¼õÉÕ¤Ë¤ÆÌ¾»É¤Î¤´Äó½Ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦·±Îý²ñ¾ìÆâ¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢·±Îý¤ÎÆ°Àþ¤Ë¤´ÇÛÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
4.¼èºà¿½¹þÊýË¡
¼èºà¤ò¤´´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¢¨¿½¹þÄùÀÚ¡§2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë17:00¡Ë
¡Ú¿½¹þ¥Õ¥©¡¼¥à¡Û¡¡https://forms.gle/E91YwKky5U1vusdZ7
¡ãÊÌ»æ¡ä
¶¨µÄ²ñ¤Ç¼ÂÁ©¤¹¤ë°ì»þÂÚºß»ÜÀß¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë°ì»þÂÚºß»ÜÀßÀßÃÖ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼õÆþ·×²è¤äÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¡¢ºÒ³²¤ÎÍÍÁê¤ä»ÜÀßÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿ÂÐ±þ¡¢ÃÏ°èÆÃÀ¤Î¹ÍÎ¸¤ÎÉ¬Í×À¡¢Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤ÎÌäÂêÅù¡¢¼ÂÌ³¾å¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÜ¶¨µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÆÍÑÅª¤Ê°ì»þÂÚºß»ÜÀß±¿±Ä¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¢¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò²Ä»ë²½¤·¤¿°ì»þÂÚºß»ÜÀß³«Àß¥¥Ã¥È¡¢£¼ÂÌ³¾å¤Î²ÝÂê¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¿Þ¾å±é½¬¥Ä¡¼¥ë¡¢¤¼ÂÆ°·±Îý¤È¤¤¤¦£´¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤òÁí¹çÅª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤ÆÁê¸ß¤ËÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹â¤¤¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¾ðÊó¡§
¢£¿·½É±Ø¼þÊÕËÉºÒÂÐºö¶¨µÄ²ñ
³µÍ×¡§ ´±Ì±¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¡¢±ØÁ°¤Îº®ÍðËÉ»ßÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¡¢¿·½É±Ø¼þÊÕÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢2002Ç¯¤Ë¡Ö¿·½É¶èµ¢Âðº¤Æñ¼ÔÂÐºö¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡×¤È¤·¤ÆÀßÎ©¡£2007Ç¯¤Ë¡Ö¿·½É±Ø¼þÊÕÂÚÎ±¼ÔÂÐºö·±Îý¶¨µÄ²ñ¡×¤Ø¤È²þÁÈ¤·¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¼þÊÕ¤Îº®ÍðËÉ»ß·±Îý¤òÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿·½É±Ø¼þÊÕÃÏ°è¤ÎËÉºÒÂÐºö¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¡Ö¿·½É¥ë¡¼¥ë¡×¤òºöÄê¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2009Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¿·½É±Ø¼þÊÕËÉºÒÂÐºö¶¨µÄ²ñ¡×¤Ø¤È²þÁÈ¤·¡¢¸¡Æ¤²ÝÂê¤òµ¢Âðº¤Æñ¼ÔÂÐºö¤«¤é¿·½É±Ø¼þÊÕ¤ÎËÉºÒ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ø¤È³ÈÂç¡£¸½ºß¡¢Ìó100¤Î»ö¶È¼Ô¡¦ÃÄÂÎÅù¤¬»²²Ã¤·¡¢·ÑÂ³¤·¤ÆÃÏ°è¤ÎËÉºÒÎÏ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¼èÁÈ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢££Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃæÅè¡¡ÍÛÆó
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-24-1
³µÍ×¡§ £Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢Á´¼ÒÅª¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ê£Å£Ò£Í¡Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¡¢ËÉºÒ¡¦¸ººÒÅù¤ÎÎÎ°è¤ÇÉý¹¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¼Ò²ñ¤È´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¥ê¥¹¥¯¤Î´ÑÅÀ¤«¤é»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¹©³Ø±¡Âç³Ø
ÂåÉ½¼Ô¡§ Íý»öÄ¹¡¦³ØÄ¹¡¡º£Â¼¡¡ÊÝÃé
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-24-2¡Ê¿·½É¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
³µÍ×¡§ ¹©²Ê·ÏÊ¬Ìî 4 ³ØÉô15 ³Ø²Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¿Íºà¤ò°éÀ®¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤Ïµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤ò°ÂÁ´¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£µ×ÅÄ²Å¾Ï¶µ¼ø(·úÃÛ³ØÉô)¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë¤è¤ë¼óÅÔÄ¾²¼·¿ÃÏ¿ÌÈï³²ÁÛÄê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä¹¼þ´üÃÏ¿ÌÆ°¤ò¼õ¤±¤¿¹âÁØ¥Ó¥ë¤ÎÍÍÁê¡¢µ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ê¤É¤ò´Æ½¤¡£Â¼¾åÀµ¹À¶µ¼ø(·úÃÛ³ØÉô)¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¼þÊÕÃÏ°è¤Î¥¨¥ê¥¢ËÉºÒÂÐºö¤äÈòÆñ½ê±¿±Ä¤Ê¤ÉÃÏ°èËÉºÒÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½»Í§ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿ÎÅç¡¡¹À½ç
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É2-4-1
³µÍ×¡§ 400 Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÎò»Ë¤ò»ý¤Ä½»Í§¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁí¹çÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ1949Ç¯¤ËÀßÎ©¡£ºÆ³«È¯¤ÇºÒ³²¤Ë¶¯¤¯¡¢¿Í¤È´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤¢¤ëÅÔ»Ô¶õ´Ö¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¡£2020Ç¯6·î¤Ë¿·½É½»Í§¥Ó¥ë¤Ë½×¹©¤·¤¿Á´Å·¸õ·¿¥¢¥È¥ê¥¦¥à¶õ´Ö¡Ö»°³Ñ¹¾ì¡×¤ÏÍ»ö¤ÎºÝ¤Ë¡¢ËÉºÒµòÅÀ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¸½ºßÅÔ¿´9¶è¤Ç24»ÜÀß¡¢Ìó1.2Ëü¿Í¤Îµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤Î°ì»þÂÚºß¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
·Ð±Ä´ë²èÉô¹Êó²Ý
¶áÆ£¡¦±ö¸¶
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-24-2
TEL¡§03-3340-1498
¥á¡¼¥ë¡§gakuen_koho@sc.kogakuin.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
