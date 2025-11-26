明海大学（千葉県浦安市・学長：中嶌裕）不動産学部は、一般財団法人日本不動産研究所（東京都港区・理事長：宮内豊）と研究交流及び専門人材の育成協力に関する協定締結式を12月10日に開催する。

　明海大学不動産学部と一般財団法人日本不動産研究所は、2007年に締結した研究交流に関する協定に加え、不動産分野における専門人材の育成を一層推進し、社会への貢献を強化することを目的として、協定内容を再構築し、新たに「研究交流及び専門人材の育成協力に関する協定」を締結することとし、次のとおり協定締結式を実施する。

１　協定締結式開催概要

　　日　時　2025年12月10日（水）11時から

　　場　所　明海大学浦安キャンパス

　　調印者　明海大学 学長　中嶌裕

　　　　　　日本不動産研究所 理事長　宮内豊

　　　　

２　連携事項

　　連携協力事項

　　(1) 不動産に関する学際的・実践的なテーマについて、共同研究を推進する。

　　(2) 相互の研究者及び講師・教員の派遣、セミナーの共同開催等の交流を図る。

　　(3) 研究に必要な資料、図書等を交換する。

　　(4) 学術研究にかかる論文、出版物等の成果物を交換する。

　今後は、本協定に基づき、日本不動産研究所から最先端の知見を持つ講師の派遣や教材の提供など、専門人材育に関する多様な取り組みを実施していく。

