BASFのPolyTHF® 技術、ライセンス供与を開始

BASF（本社：ドイツ ルートヴィッヒスハーフェン）は、お客様およびパートナー企業の皆様向けに、最先端のポリテトラヒドロフラン（PolyTHF®）1800製造技術のライセンス供与を開始します。BASFはPolyTHF の技術開発におけるリーダー的存在であり、現在は中国の漕芤（カオジン）、ドイツのルートヴィッヒスハーフェン、および米国のガイスマーの3か所にPolyTHF 製造施設を保有しています。BASFの化学品中間体事業本部グローバルテクノロジー担当バイス・プレジデント フランキー・ルスリムは次のように述べています。「今日の競争が激しい世界では、イノベーションは選択肢ではなく必須となっています。当社独自のPolyTHF 1800技術をライセンス供与することで、繊維などの産業における新たな成長を促進し、パートナーとの協業を再構築し、お客様とBASF双方に価値をもたらすことを目指します。」BASF化学品中間体事業本部 アジア太平洋地域 戦略・プロジェクト・ライセンシング担当ディレクターアビシェク・チャクラバルティは次のように述べています。「当社の確立された技術をライセンス供与することは、市場におけるお客様やパートナーにとって魅力的な価値提案となると考えています。イノベーションへのアクセスを可能にし、研究開発コストを削減し、製品化までの時間を短縮することで、迅速な成果を実現します。」PolyTHFは、スパンデックスやエラスタン繊維の重要な原料であり、水着、スポーツウェア、下着、シャツ、ストレッチジーンズなど幅広い繊維製品に使用されています。伸縮性のある繊維は、長期にわたって快適な着心地を保証するとともに、湿気や細菌に対する耐性を備えています。PolyTHF®はBASFの登録商標です。BASF化学品中間体事業本部の技術供与に関する詳細はこちら:※この資料はBASF本社（ドイツ）が2025年11月19日に発表した英語のプレスリリースをBASFジャパンが日本語に翻訳・編集したものです。※このプレスリリースの内容および解釈については英語のオリジナルが優先されます。■BASF 化学品中間体事業本部についてBASFの化学品中間体事業本部は、化学品中間体の開発、製造、市場におけるグローバルリーダーであり、持続可能な化学品中間体を提供するパートナーとして選ばれる存在を目指しています。とりわけアミン、ジオール、多価アルコール、酸、スペシャリティなど、ポートフォリオには600種類以上の製品を取り揃え、コーティング剤やプラスチックから医薬品、作物保護に至るまで、幅広い産業に革新的なソリューションを提供しています。当社の中間体は、最終製品の特性を向上させ、生産プロセスの効率を高めることが可能です。私たちはCO2管理、リサイクル製品、バイオ／再生可能製品に重点を置くことで、お客様のサステナビリティ目標達成を支援するソリューションと製品を提供しています。ISO 9001認証を取得した部門として、当事業本部は欧州、アジア、北米に生産拠点を置き、グローバルなネットワークを展開しています。■BASFについてBASF（ビーエーエスエフ）は、ドイツ ルートヴィッヒスハーフェンに本社を置く総合化学会社です。私たちは、持続可能な将来のために化学でいい関係をつくることを企業目的とし、経済的な成功とともに環境保護と社会的責任を追求しています。また、お客様のグリーントランスフォーメーションを可能にする、選ばれる化学会社になるという意欲的な目標を掲げています。全世界で約112,000人の社員を有し、世界中のほぼすべての産業に関わるお客様に貢献しています。ポートフォリオは、コア事業の事業セグメント（ケミカル、マテリアル、インダストリアル・ソリューション、ニュートリション＆ケア）、スタンドアローン事業の事業セグメント（サーフェステクノロジー、アグロソリューション）から成ります。2024年のBASFの売上高は653億ユーロでした。BASF株式はフランクフルト証券取引所（BAS）に上場しているほか、米国預託証券（BASFY）として取引されています。BASFの詳しい情報はhttps://www.basf.com/global/en.html をご覧ください。