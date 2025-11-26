³ô¼°²ñ¼ÒV¡¢²Æì¡¦ÆáÇÆ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖÄ¶¡ª¤á¤ó¤½～¤ì¹¾ì¡×¤Ë½ÐÅ¸·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒV¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò·óCEO¡§Æ£¸¶¸÷ÂÁ¡¢°Ê²¼ V¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÆáÇÆ»Ô¥«¥Õー¥Ê°°¶¶A³¹¶è¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢²Æì½é¤Î¥ê¥¢¥ë¡ß¥á¥¿¥Ðー¥¹Ê£¹ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÄ¶¡ª¤á¤ó¤½～¤ì¹¾ì¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ê¥¢¥ëChillÌÌÃÌ in ²Æì¡×
²Æì¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Î¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ChillÌÌÃÌ¤È¤Ï¡¢V¼Ò¤¬ÉÔÄê´ü¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥Á¥ë¥ïー¥ë¥É¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¶õ´Ö¤ÇÌ¤Íè¤Î¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤ò¡¢¤«¤·¤³¤Þ¤é¤ºÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢
V¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ê¥âー¥È¤ÇÆ¯¤¯Êý¡¹¤ÎÆ¯¤Êý¤òVRChat¾å¤ÇÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡ÖÄ¶¡ª¤á¤ó¤½～¤ì¹¾ì¡×¤ò¥Á¥ë¥ïー¥ë¥É¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡Ö¥ê¥¢¥ëChillÌÌÃÌ in ²Æì¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤¤¤Þ¤¹¤°Æ¯¤¯¤³¤È¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤ÎÀ¤³¦¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢ËÜÅö¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤È¤¤¤¦¡Ø¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡Ù¤Î¡Ø¥ê¥¢¥ë¡Ù¤Ê¶ìÏ«¾ìÌÌ¤â¡¢²¿¤Ç¤â¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¸½ºßÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¿¦¼ï°ìÍ÷
¥ïー¥ë¥ÉÀ©ºî¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー
VRChat¸þ¤±3D°áÁõ¥â¥Ç¥éー
±Ä¶È¡Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¥»ー¥ë¥¹¡¦¥«¥¹¥¿¥Þー¥»ー¥ë¥¹¡¦´ë²èÀ©ºî¥×¥é¥ó¥Êー¡Ë
¹Êó
¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥é¥ó¥Êー
¢¨¤³¤ÎÃæ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤
¤¼¤Òµ¤·Ú¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÄ¶¡ª¤á¤ó¤½～¤ì¹¾ì¡×¤È¤Ï
¡ÖÄ¶¡ª¤á¤ó¤½～¤ì¹¾ì¡×¤Ï2025Ç¯11·î29Æü(ÅÚ)¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤·¤Ó¤«¤ó¤Ñ¤Ëー¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Î¥é¥×¥í¡ÊPANORA¡Ë¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡¢²Æì½é¤Î¥ê¥¢¥ë¡ß¥á¥¿¥Ðー¥¹Ê£¹ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ê¥¢¥ë¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¡È²Æì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤Ê¸²½¸òÎ®¤Î¾ì¡É¤òÌÜ»Ø¤¹»î¤ß¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æー¥¸½Ð±é¡¦XR´ë¶È¥Öー¥¹¡¦²Æì¥°¥ë¥á¡¦¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Î½ÐÄ¥»²²Ã¤Ê¤É¡¢4Âç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬°ìÆ²¤Ë½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
³« ºÅ Æü¡§2025/11/29 (ÅÚ)
³«ºÅ»þ´Ö¡§11:00 - 18:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§²Æì¸© ÆáÇÆ»Ô Àôºê¥«¥Õー¥Ê°°¶¶A³¹¶è
½»¡¡½ê¡¡¡§²Æì¸©ÆáÇÆ»ÔÀôºê£±ÃúÌÜ£²£°－£± ¥«¥Õー¥Ê°°¶¶ A³¹¶è
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡ª
¶¦Æ±¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Î¥é¥×¥í ¡¿ ³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤·¤Ó¤«¤ó¤Ñ¤Ëー¡¡
º£¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¾ðÊó¤äºÇ¿·¤Î´ë²èÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¿ï»þÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø¼°X¡§Ä¶¡ª¤á¤ó¤½～¤ì¹¾ì
https://x.com/mensore_plaza
³ô¼°²ñ¼ÒV¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒV¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÎà¤Î¿·¤·¤¤¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò³«Âó¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¦VRÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£VRChat¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤Î¥á¥¿¥Ðー¥¹¿Ê½Ð¤òÁí¹çÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
