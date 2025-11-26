「リージャス 六本木三河台スクエア」2025年11月20日開業

日本リージャス株式会社

三菱地所グループの日本リージャス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西岡真吾、以下リージャス）は、2025年11月、港区六本木に新たなフレキシブルオフィス拠点「リージャス 六本木三河台スクエア」を開設いたしました。東京におけるフレキシブルオフィス需要の高まりに応え、港区エリアでの拠点展開をさらに強化することで、企業の成長や変化に対応したワークスペースを提供してまいります。

ラウンジエリア

「リージャス 六本木三河台スクエア」は、東京メトロ日比谷線・都営大江戸線「六本木駅」、東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」から徒歩5分圏内。国際的なビジネス、金融、ファッション、アートが交差する六本木の中心に位置し、利便性と洗練された環境を兼ね備えています。静かで落ち着いた空間は、都市型ワーカーにとって理想的なワークプレイスです。

本拠点は、プライバシーと独立性を確保した1フロア構成に加え、契約者専用の屋上テラスを完備。自然光と風を感じながら行うミーティングやイベントは、創造性を刺激し、働く人の心身の健康にも寄与します。スタートアップから大企業まで、多様な働き方に対応する柔軟な空間設計により、幅広いニーズに応える拠点を目指します。

■「リージャス 六本木三河台スクエア」の特徴- 開放感のある屋上テラス：高層階ならではの眺望と風が五感を刺激- 自然との調和：植栽やウッドデッキを取り入れた癒しの空間- 多様な働き方に対応：テレワーク、ブレスト、1on1など柔軟に活用可能

「働く場所」は、単なる作業場ではなく、人生の大きな時間を過ごす“居場所”です。リージャス 六本木三河台スクエアは、プライベート性と開放感を融合させた新しいワークスタイルを提案し、未来の働き方をリードしてまいります。

個室オフィス会議室屋上テラス「リージャス六本木三河台スクエア」の計画概要

開設日：2025年11月20日

住所：東京都港区六本木4-2-14

六本木三河台スクエア 3階

アクセス：東京メトロ日比谷線

「六本木」駅徒歩5分

都営大江戸線

「六本木」駅徒歩5分

東京メトロ南北線

「六本木一丁目」駅徒歩5分

総面積：112.83坪

オフィス部屋数：32室

ワークステーション席数：65席

会議室：1室

※当物件はいちご地所保有物件です

レンタルオフィスは24時間利用可能

（ビジネスラウンジ、貸し会議室などの施設は9時～18時まで利用可能）

Webページ：リージャス六本木三河台スクエア(https://www.regus-office.jp/roppongi-area/roppongi-mikawadai/)

■リージャスについて

リージャスは、世界120カ国、4,000拠点以上のネットワークを持つ世界最大のワークスペースプロバイダーであるIWG plc（本社：スイス、CEO：Mark Dixon、以下 IWG）のビジネスモデルを日本に持ち込み、新しいワークスタイルを日本全国に普及させた、フレキシブルオフィス事業のリーディングカンパニーです。1998年に日本での事業を開始し、2023年2月から三菱地所グループとして更なる成長を目指し、現在までに国内50都市・195拠点以上にてフレキシブルオフィスを展開しています。

洗練された空間を提供する大人のコワーキング「Signature（シグネチャー）」、創造的なコラボレーションを実現する「SPACES（スペーシズ）」、 上質なワークスペース、多彩なロケーション、柔軟なプランを提供する「Regus（リージャス）」、働くをもっとシンプルに、を目指したコンパクトで機能的な「Openoffice（オープンオフィス）」の4つのブランドを運営することで、多様なお客様のニーズにフィットするフレキシブルオフィスソリューションを提供しています。

■日本リージャス株式 会社概要

本社所在地：〒163-1030

東京都新宿区西新宿三丁目 7番1号

新宿パークタワー30階

代表者名：西岡 真吾

事業内容：フレキシブルオフィスの管理、運営

公式サイト：https://www.regus-office.jp