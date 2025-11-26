AIストーム、Alibaba CloudとAI人材育成で戦略的パートナーシップ締結

AIストーム株式会社

AIストーム株式会社（旧株式会社ジェクシード、本社：東京都千代田区、代表取締役社長 今井俊夫、証券コード：3719）は、Alibaba Cloud（以下「アリババクラウド」）と戦略的パートナーシップを正式に締結し、AI人材育成を軸とした一連の協働プロジェクトを開始しましたのでお知らせいたします。

本パートナーシップは、教育設計および人材育成に強みを持つAIストームと、グローバルなクラウドインフラおよびAI技術を有するアリババクラウドが協働することで、「学習 ― 共創 ― 実装」の循環型AI共創モデルを構築することを目的としています。

企業・教育現場・研究領域を横断した実践的なAI育成環境を整備し、次世代AI人材の創出を国内外で推進してまいります。

◆背景

生成AIとクラウド技術の進化は、産業界・教育現場・行政領域におけるAI人材の在り方を大きく変えつつあります。実務レベルでAIを扱える専門人材の不足は深刻であり、従来の学習だけでは解決できない課題となっています。

こうした環境下において、AIストームとアリババクラウドは、教育と産業を結びつける「実践主義AI教育の基盤」の構築が不可欠であるとの認識を共有し、今回のパートナーシップに至りました。

◆AI教育領域における主な協働内容

- アリババクラウドのAI基盤（大規模言語モデル、クラウド上のAI、データプラットフォーム）を活用した教育体系の拡張- 教育機関・研究機関との連携による、AI教育および産業応用プロジェクトの推進- 教育データと産業データを統合した、AI学習・トレーニングプラットフォームの共同開発

これらの取り組みを通じ、学びから実践までを一体的に結ぶ”実践直結型のAI教育モデル”を構築し、企業現場で活躍できる即戦力AI人材の育成を加速していきます。

◆協働プロジェクトとしての目標

本戦略的パートナーシップを通じて、AIストームは大学、専門学校と協力し、AI人材育成を推進、および産学協同のAIプロジェクト創出・実装を目標に掲げています。

両社は「From Learning to Co-Creation（学びから共創へ）」をテーマに、アジアから世界へ広がるAI社会インフラの構築を推進してまいります。

◆今後の展望

AIストームは本提携をひとつの転換点と捉え、AI教育・GPUクラウド・LLM活用を軸にした事業の地殻変動を一段と加速させていきます。AI教育事業では、企業研修・専門教育・クリエイティブ分野まで領域を拡げ、大手企業や自治体との協働を通じて、実務直結型の育成体系を進化させます。

また、需要が急増するGPUクラウドの提供体制を強化し、海外LLMの積極導入により、国内にいながら世界水準のAIインフラにアクセスできる環境を整備してまいります。

当社が掲げる時価総額500億円の達成は“達成できたら良い”ではなく、“必ず成し遂げる”未来として描いています。この実現に向けて事業基盤を強化し、AIストームは企業としての存在価値を力強く高めてまいります。

◆会社概要

会社名：AIストーム株式会社（旧株式会社ジェクシード）

代表取締役：今井 俊夫

所在地：東京都千代田区神田錦町 3-17-11 榮葉ビル 9 階

事業内容：AI 事業、AI 教育、AI プロダクト開発、ERP／HR コンサル、LED ビジョン、トラック販売・リース、アドトラック広告、IT 機器販売 等

企業HP：https://www.ai-storm.co.jp

-----

報道関係者お問い合わせ先

AIストーム株式会社 広報担当

E-mail：press@ai-storm.co.jp

-----